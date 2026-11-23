L'istruttoria nasce dalla segnalazione di un punto vendita in provincia di Terni. Secondo l'Autorità, il sistema informatico imporrebbe prezzi fissi su quasi tutti i prodotti, limitando la concorrenza e penalizzando i consumatori. Le ispezioni della Guardia di finanza

Andare a fare la spesa da Eurospin e pagare un prodotto più di quanto il supermercato sarebbe disposto a farlo pagare. Non per una scelta del negoziante, ma perché un software gli impedirebbe di abbassare i prezzi. È il meccanismo finito nel mirino dell’Antitrust, che ha aperto un’indagine nei confronti di sei società del gruppo Eurospin. Secondo l’Autorità, i supermercati gestiti in franchising potrebbero essere obbligati ad applicare i prezzi stabiliti centralmente, senza la possibilità di offrire sconti ai clienti. Una pratica che, se confermata, limiterebbe la concorrenza tra i punti vendita e impedirebbe ai consumatori di beneficiare di prezzi più convenienti.

L’indagine, annunciata oggi, 23 novembre, riguarda una possibile violazione delle norme europee sulla concorrenza. Secondo l’Antitrust, il sistema potrebbe impedire ai singoli supermercati di offrire prezzi inferiori a quelli stabiliti centralmente, con conseguenze anche per i consumatori, che perderebbero la possibilità di beneficiare di sconti decisi autonomamente dai negozi.

La denuncia di un supermercato in provincia di Terni

L’inchiesta è nata dalla segnalazione presentata il 5 febbraio 2026 dalla società Tre Re Srl, che gestisce un punto vendita a marchio Eurospin ad Acquasparta, in provincia di Terni, attraverso un contratto di franchising. La società ha denunciato un meccanismo che, a suo giudizio, renderebbe impossibile modificare al ribasso i prezzi dei prodotti forniti dal gruppo. Il contratto di affiliazione prevede formalmente il rispetto di prezzi massimi indicati da Eurospin: una condizione che, in linea di principio, permetterebbe al singolo negozio di scegliere prezzi inferiori.

Il problema, secondo la segnalazione, sarebbe però nel programma informatico utilizzato per la gestione delle casse, chiamato Back Office. Il software, fornito e gestito dall’affiliante, consente di aggiornare i prezzi da remoto, senza lasciare agli affiliati la possibilità di modificarli autonomamente. Per dimostrarlo, il supermercato ha consegnato all’Antitrust una perizia informatica e un video che mostrano il funzionamento del programma.

Il video che mostra i prezzi bloccati

Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, l’Antitrust descrive anche il contenuto del video. La dimostrazione riguarda due prodotti differenti: il primo è una bottiglia d’acqua naturale da un litro appartenente all’assortimento Eurospin. Quando l’operatore tenta di modificarne il prezzo, i campi del programma risultano bloccati e i pulsanti per inserire un prezzo inferiore non sono selezionabili.

Il secondo prodotto è invece un cavetto per cellulare, acquistato da un fornitore esterno al gruppo. In questo caso, utilizzando lo stesso programma, l’operatore riesce ad abbassare il prezzo da 5,45 a 3,99 euro.

Secondo la perizia presentata dalla società che ha segnato il caso all’Antitrust, i prodotti dell’assortimento Eurospin rappresentano circa il 95% di quelli venduti nel punto vendita. Per quasi tutta la merce, dunque, il negozio non avrebbe la possibilità di applicare autonomamente prezzi più bassi.

Gli accertamenti preliminari condotti dall’Autorità presso altri affiliati hanno fatto emergere limitazioni analoghe. Poiché il sistema informatico è centralizzato, l’Antitrust ipotizza che il meccanismo possa riguardare l’intera rete nazionale dei negozi in franchising.

Perché i prezzi imposti possono danneggiare i consumatori

Il punto centrale dell’indagine riguarda la differenza tra un prezzo massimo consigliato e un prezzo fisso imposto. Le norme europee consentono a un produttore o a un distributore di raccomandare un prezzo di vendita oppure di fissare un tetto massimo. Non consentono, invece, di impedire ai rivenditori indipendenti di vendere a prezzi inferiori.

Secondo l’Autorità, il meccanismo contestato a Eurospin potrebbe configurare una forma di Resale Price Maintenance, cioè l’imposizione dei prezzi di rivendita, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’Antitrust sottolinea la particolare rilevanza della vicenda in una fase caratterizzata dall’aumento del costo del carrello della spesa. Il gruppo Eurospin, che nel 2025 ha registrato un fatturato consolidato nazionale superiore a 9,59 miliardi di euro, rappresenta circa il 31,8% del mercato italiano dei discount, secondo i dati NielsenIQ riportati nel provvedimento.

Le ispezioni e i prossimi passi dell’indagine

Mercoledì 18 novembre i funzionari dell’Antitrust, con il supporto del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, hanno effettuato ispezioni nelle sedi di Eurospin Italia, Spesa Intelligente ed Eurospin Tirrenica, oltre che in alcuni supermercati affiliati. Il procedimento, deliberato il 10 novembre, coinvolge complessivamente sei società: Eurospin Italia, Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia.

L’istruttoria dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2027: l’Autorità dovrà verificare se il sistema di gestione dei prezzi abbia effettivamente limitato la concorrenza e se sussistano le condizioni per adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.