Cibo, turismo, editoria e cure per gli esemplari anziani: l’economia felina corre in tutto il mondo. In Cina i gatti in città superano i cani, negli Usa sono presenti nel 39% delle famiglie, in Italia sono circa 11 milioni

I gatti orientano i mercati. Il quotidiano britannico The Guardian l’ha ribattezzato Catnomics: un giro d’affari da oltre 100,5 miliardi di euro che ruota intorno ai felini da compagnia, ormai vero motore del settore dedicato agli animali domestici. Il più recente report di PW Consulting mostra infatti come i consumi internazionali legati a questi animali assorbano il 38,5% dell’intero comparto pet.

I numeri del settore in Italia

Un trend in crescita anche in Italia, dove, secondo il Rapporto ASSALCO-Zoomark 2026, i gatti domestici sarebbero circa 11 milioni, 800.000 in più rispetto al 2022. Un incremento che si riflette anche sui consumi: nel nostro Paese l’alimentazione per gatti vale circa 2,35 miliardi di euro e rappresenta il 56% del mercato alimentare dedicato a cani e gatti, con una crescita annua del 4,3%.

I gatti al centro della nekonomics in Giappone

In Giappone, dove vivono circa 8,8 milioni di gatti domestici (ben più numerosi dei cani), l’impatto economico di questi felini sfiorerà a fine 2026 i 3.000 miliardi di yen, pari a quasi 17 miliardi di euro. È la stima del professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University. Nel Paese del Sol Levante, infatti, i gatti sono al centro della cosiddetta nekonomics, una vera e propria economia culturale che coinvolge il mondo del food, editoria e turismo. Celebri i cat café, soprattutto quelli del quartiere di Yanaka Ginza a Tokyo, noto in tutto il mondo per le sue botteghe e pasticcerie a tema felino.

I dati di Stati Uniti e Cina

Negli Stati Uniti, secondo l’ultimo rapporto dell’American Pet Products Association, le famiglie che possiedono almeno un gatto hanno raggiunto quota 53 milioni, pari al 39% dei nuclei domestici nel 2025. La spesa annua per il cibo ha toccato i 337,5 dollari per proprietario, in aumento del 9% rispetto al 2024. Secondo il China Pet Industry White Paper 2026, nel 2025 le aree urbane cinesi contavano circa 72,9 milioni di gatti contro 53,4 milioni di cani. Il mercato felino cresce del 5,2%, a fronte del 3,2% di quello canino.

Cos’è la Silver Cat Economy

L’allungamento della vita media dei gatti sta dando vita a nuove nicchie di mercato. Tra queste c’è la Silver Cat Economy, segnalata a Hong Kong dal portale TVB.com e legata alle cure per la salute e la longevità dei felini anziani. Per Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir, azienda che produce alimenti naturali umidi e secchi per gatti e cani, «è fondamentale che, nello sviluppo di questa economia felina, la natura dei gatti venga riconosciuta e che al centro del discorso venga messo il rispetto per il loro Dna».