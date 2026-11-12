Povertà in Italia, quando lavorare non basta: tra chi riceve aiuti alimentari uno su quattro ha un impiego. L’allarme della Caritas

Quasi la metà delle persone che ricevono aiuti alimentari si rivolge alla Caritas da almeno tre anni. Crescono anche gli anziani in difficoltà e chi non riesce a curarsi. L'associazione chiede al governo interventi più efficaci: «La solidarietà non può sostituire il welfare»

Avere un lavoro non significa più riuscire ad arrivare alla fine del mese. C’è chi, pur ricevendo uno stipendio, deve rivolgersi alla Caritas per fare la spesa. E chi, con una pensione troppo bassa, fatica a pagare l’affitto o le cure mediche. Nel 2025 sono state 282.539 le persone incontrate dai centri e dai servizi dell’organizzazione. Tra quelle che hanno ricevuto aiuti alimentari, quasi una su quattro aveva un’occupazione. E per molti il sostegno non è più un intervento di emergenza: il 48,2% dei beneficiari è in contatto con la rete Caritas da almeno tre anni. Sono i dati del Rapporto Povertà e Risorse 2026 di Caritas Italiana, presentato giovedì 12 novembre a Roma.

A trent’anni dalla pubblicazione del primo rapporto, nel 1996, l’associazione racconta un Paese in cui la povertà raggiunge anche famiglie monoreddito, lavoratori e pensionati. In dieci anni gli over 65 assistiti sono aumentati del 191%. E a preoccupare è soprattutto il numero crescente di persone che non riescono ad accedere alle cure mediche.

Gli aiuti alimentari non sono più un’emergenza: quasi la metà li riceve da almeno tre anni

Nel 2025 126.850 persone hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso pacchi spesa, buoni, mense o empori solidali. Considerando anche i familiari, il sostegno ha raggiunto circa 374 mila persone. Due beneficiari su tre hanno figli minori, mentre uno su quattro ha chiesto aiuto per la prima volta proprio nel 2025. Il quadro cambia a seconda delle aree del Paese. Al Nord, tra chi si rivolge alla Caritas prevalgono lavoratori poveri e famiglie immigrate. Al Sud sono più numerose le famiglie italiane senza occupazione o con lavori irregolari. In entrambi i casi, però, riuscire a uscire dalla condizione di bisogno è sempre più difficile. Quasi la metà delle persone che ricevono aiuti alimentari è seguita dall’organizzazione da almeno tre anni.

Anche i sostegni economici pubblici non sempre sono sufficienti. Secondo i dati riportati nel rapporto, il 20,3% dei beneficiari degli aiuti alimentari percepisce l’Assegno di inclusione. E nelle 43 diocesi per le quali sono disponibili dati sistematici, soltanto il 23,7% delle persone che ricevono cibo risulta seguito anche dai servizi pubblici.

La povertà sanitaria: in dieci anni aumentano del 69,4% le persone in difficoltà

Un’altra delle principali preoccupazioni riguarda la salute. Nel 2025, il 16,1% delle persone incontrate dalla Caritas ha manifestato fragilità sanitarie. Rispetto al 2015, il numero di persone con queste problematiche è aumentato del 69,4%, mentre quello degli assistiti complessivi è cresciuto del 48%.

Per la prima volta l’organizzazione ha censito anche gli ambulatori e gli studi medici della propria rete. Sono 110, distribuiti in 89 diocesi, e nel corso del 2025 hanno assistito 30.675 persone. Circa la metà sono cittadini italiani e nel 95% dei casi le prestazioni sono state gratuite.

Per quanto riguarda le difficoltà d’accesso al Servizio sanitario nazionale, nel 2025 oltre 5,6 milioni di persone hanno rinunciato a visite o accertamenti diagnostici necessari, a causa dei costi o delle liste d’attesa, mentre le famiglie hanno sostenuto direttamente almeno 42,4 miliardi di euro di spese sanitarie. Per chi vive già in condizioni di precarietà, anche una visita specialistica o l’acquisto di farmaci possono diventare una spesa difficile da affrontare.

Gli anziani sempre più poveri: in dieci anni gli assistiti aumentano del 191%

Tra le persone che si rivolgono alla Caritas aumentano anche gli anziani. Negli ultimi dieci anni gli over 65 assistiti sono cresciuti del 191%. A pesare sono le pensioni insufficienti, il costo degli affitti e le spese sanitarie. A queste difficoltà si aggiunge spesso l’isolamento sociale, soprattutto per chi vive da solo e non può contare su una rete familiare.

Il rapporto richiama anche le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione. Nel 2027 almeno 10 milioni di italiani vivranno soli, un numero destinato ad aumentare di un altro milione e mezzo nei vent’anni successivi. Una situazione che, secondo la Caritas, richiede interventi capaci di sostenere le persone più fragili e le famiglie che se ne prendono cura.

L’appello della Caritas al governo: «Non basta distribuire aiuti»

Sulle politiche di contrasto alla povertà, secondo la Caritas, gli strumenti pubblici sono ancora troppo frammentati. Il Fondo sociale europeo Fse+, la Carta «Dedicata a te» e il Reddito alimentare operano senza un sistema informativo comune che permetta di capire quante famiglie ricevano più sostegni, quante rimangano escluse e quante riescano effettivamente a superare la condizione di bisogno. L’associazione chiede quindi maggiore integrazione tra gli interventi, dati pubblici sui risultati ottenuti e un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per le persone più fragili.

«La nostra richiesta alla politica non è certo quella di sostenere un sistema sempre più grande di aiuti», ha spiegato don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, durante la presentazione del rapporto. L’obiettivo, ha aggiunto, deve essere quello di costruire un Paese in cui sempre meno persone siano costrette a ricorrere all’assistenza.