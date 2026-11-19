I carabinieri acquisiscono i campioni di saliva dei parenti delle coppie uccise tra il 1968 e il 1985 per creare una mappa genetica e isolare eventuali tracce del killer sui vecchi reperti affidati al genetista Ugo Ricci. Intanto gli avvocati del nipote di Mario Vanni annunciano una nuova iniziativa giudiziaria basata sulle dichiarazioni di due presunti testimoni oculari

A oltre quarant’anni dall’ultimo delitto, la storia del Mostro di Firenze torna a muoversi su un doppio binario: quello scientifico, avviato dalla Procura del capoluogo toscano, e quello giudiziario, spinto dai legali della famiglia di Mario Vanni.

Perché hanno prelevato il dna dai parenti delle vittime

Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Nazione, i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze — coordinati dalle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti — hanno iniziato a raccogliere campioni di saliva dai parenti delle giovani coppie assassinate tra il 1968 e il 1985. L’obiettivo è costruire una banca dati completa dei profili genetici delle vittime, così da poterli isolare ed escludere qualora emergessero nuove tracce biologiche dai vecchi reperti.

Gli inquirenti intendono infatti riaprire gli scatoloni custoditi nei magazzini giudiziari, contenenti oggetti prelevati all’epoca sulle scene del crimine e all’interno delle auto (come i coprisedili), quando le tecniche forensi erano ancora rudimentali. Le analisi, che si svolgeranno in ambiente protetto per evitare contaminazioni, sono state affidate al genetista Ugo Ricci, già noto per gli accertamenti sul caso di Garlasco. La Procura possiede già i profili di diversi indagati e sospettati: il confronto servirà a verificare se tra i materiali conservati si nasconda davvero una traccia riconducibile all’assassino.

I profili già noti e i nodi irrisolti

Tra i familiari che hanno già fornito il proprio campione figura la sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso insieme a Stefania Pettini il 14 settembre 1974 a Rabatta (Borgo San Lorenzo), un delitto rimasto privo di condanne definitive dopo la morte di Pietro Pacciani prima del nuovo processo d’appello. Per altre vittime il Dna è invece già agli atti: è il caso dei francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili (uccisi agli Scopeti nel 1985), il cui materiale genetico fu estratto dalla tenda, e di Pia Rontini (uccisa nel 1984 a Vicchio), ricavato dagli indumenti insanguinati conservati per anni dal padre in un baule.

Restano tuttavia punti critici nella ricostruzione complessiva, a partire dal delitto di Signa del 1968 — attribuito dalle sentenze a Stefano Mele, pur con l’uso della stessa Beretta calibro 22 mai ritrovata — fino all’omicidio dei due turisti tedeschi a Giogoli nel 1983, il cui furgone Volkswagen non venne mai sequestrato ed è oggi irreperibile.

La mossa della difesa: «Pronti a chiedere la revisione»

In parallelo alle indagini della Procura, gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo — legali di Paolo Vanni, nipote di Mario Vanni (condannato all’ergastolo insieme a Giancarlo Lotti come uno dei cosiddetti «compagni di merende») — hanno annunciato di essere al lavoro su una nuova istanza di revisione del processo. Mario Vanni è morto il 13 aprile 2009, all’età di 81 anni, mentre stava scontando la sua pena. Quelle sentenze portarono alla sua condanna e a quella di Giancarlo Lotti, quest’ultimo condannato a 26 anni di reclusione. Pietro Pacciani, indicato come terzo sospettato, fu invece assolto in appello e morì prima di poter affrontare un nuovo processo. Nessuno dei tre è oggi in vita.

In una nota, i due legali del nipote di Vanni hanno spiegato che l’iniziativa si fonda sulle dichiarazioni di due presunti testimoni oculari, elementi che a loro dire «farebbero crollare» le sentenze di condanna e che, una volta verificati, verranno depositati nell’ufficio del pubblico ministero. Gli avvocati hanno inoltre dichiarato di guardare «con interesse» ai nuovi accertamenti genetici disposti dai magistrati fiorentini per individuare quello che ritengono essere l’unico vero responsabile degli otto duplici omicidi.