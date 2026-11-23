Mentre Grosseto indaga per istigazione al suicidio, l'Antimafia di Firenze si muove su un altro versante. Gli inquirenti analizzano i manoscritti redatti prima del gesto estremo: una missiva indirizzata al procuratore di Caltanissetta e un memoriale destinato alla pubblicazione per respingere le accuse di depistaggio su via D'Amelio e scagionare i suoi collaboratori.

Mentre la Procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio in merito alla morte di Gianni De Gennaro, la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Firenze, guidata da Rosa Volpe, ha aperto un fascicolo autonomo contro ignoti collegato alle inchieste sulle stragi di mafia. Tutti gli scritti rinvenuti nella tenuta in Maremma — tra Montiano e Fonteblanda, dove l’ex capo della Polizia si è tolto la vita — sono stati trasferiti a Roma per essere analizzati dalla polizia scientifica.

Le ultime ore e la ricostruzione dell’accaduto

I rilievi sulla scena indicano un gesto pianificato con lucidità. Venerdì scorso, dopo aver incontrato al mattino il suo legale Franco Coppi e aver parlato in collegamento con l’altro difensore, Francesco Bertorotta, De Gennaro ha preparato due borsoni pieni di carte processuali. Alle 14.30 è partito da Roma dicendo alla moglie Carla che sarebbe andato in campagna per studiare i documenti in tranquillità, giungendo a Fonteblanda intorno alle 17.30.

Prima di compiere il gesto estremo all’interno della dépendance della villa, ha esploso un colpo di prova in giardino per verificare il funzionamento della sua pistola, una Ruger 380, il cui bossolo è stato recuperato all’esterno. Accanto al corpo, oltre all’arma, sono stati trovati alcuni fogli manoscritti con le sue ultime volontà, indirizzate ai familiari e a Giuseppe “Peppe” Soccu, il custode della proprietà al quale era legato da un rapporto di amicizia.

Le lettere e l’impatto sull’inchiesta di Caltanissetta

Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche due buste chiusa contenenti documenti ritenuti potenzialmente dirompenti per l’indagine della Procura di Caltanissetta, che lo accusava di depistaggio per la strage di via D’Amelio (inchiesta per la quale i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari, respinti però dalla gip Giulia Zappalà in attesa del pronunciamento del Riesame: una busta indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, l’altra con la dicitura «a chi vorrà pubblicarla».

Il contenuto esatto resta al momento noto solo ai magistrati fiorentini. Tuttavia, il fatto che queste buste non fossero presenti durante le precedenti perquisizioni effettuate dai carabinieri (il 12 novembre a Roma e il giorno successivo proprio a Fonteblanda) lascia presumere che De Gennaro le abbia redatte nel pomeriggio di venerdì, subito dopo il suo arrivo in Maremma.

Attraverso quei testi l’ex capo della Polizia avrebbe voluto consegnare la propria versione dei fatti per respingere le accuse — da lui considerate infamanti —, chiarire le ragioni di condotte ritenute sospette dagli inquirenti e scagionare i collaboratori indagati con l’accusa di averlo agevolato.