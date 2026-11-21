Critiche durissime ai magistrati di Caltanissetta, che indagavano l'ex capo della polizia di depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Le accuse di Salvini sul «massacro giudiziario», Meloni si dice «profondamente scioccata». Per Tajani contro il prefetto morto suicida si è svolto un «processo fuori dal tribunale»

Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna. Il prefetto sarebbe rimasto sconvolto dall’inchiesta della procura di Caltanissetta. Era indagato per depistaggio sulla strage di via D’Amelio del 1992, in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La procura ne aveva chiesto l’arresto, respinto dal gip, e aveva presentato ricorso al tribunale del Riesame. L’interrogatorio era fissato per i primi di dicembre.

Di cosa era accusato e chi era

Secondo la procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe indotto il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura, in concorso con altri, e avrebbe nascosto «documentazione sia cartacea che informatica». Nato a Reggio Calabria nel 1948, era entrato in Polizia nel 1973. Ha lavorato per 11 anni con Giovanni Falcone, è stato direttore della Dia e capo della Polizia, poi alla guida del Dis e sottosegretario con delega ai Servizi. Per il G8 di Genova era stato condannato in primo grado, ma la Cassazione lo ha assolto «perché il fatto non sussiste».