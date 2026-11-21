De Gennaro trovato morto, le reazioni. Attacco ai pm, il fratello di Borsellino: «Hanno istigato loro il suicidio». Casini: «Brindano i mafiosi» – La diretta
Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna. Il prefetto sarebbe rimasto sconvolto dall’inchiesta della procura di Caltanissetta. Era indagato per depistaggio sulla strage di via D’Amelio del 1992, in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La procura ne aveva chiesto l’arresto, respinto dal gip, e aveva presentato ricorso al tribunale del Riesame. L’interrogatorio era fissato per i primi di dicembre.
Di cosa era accusato e chi era
Secondo la procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe indotto il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura, in concorso con altri, e avrebbe nascosto «documentazione sia cartacea che informatica». Nato a Reggio Calabria nel 1948, era entrato in Polizia nel 1973. Ha lavorato per 11 anni con Giovanni Falcone, è stato direttore della Dia e capo della Polizia, poi alla guida del Dis e sottosegretario con delega ai Servizi. Per il G8 di Genova era stato condannato in primo grado, ma la Cassazione lo ha assolto «perché il fatto non sussiste».
Il capo della Polizia Pisani: «Cordoglio all'amico Andrea De Gennaro»
Il capo della polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani «esprime profondo cordoglio al collega e amico Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza».
L'avvocato di De Gennaro: «Conseguenze di accuse infamanti»
«Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica» dice l’avvocato Francesco Bertorotta che assisteva l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro dalle accuse di depistaggio aggravato, formulate dalla Procura di Caltanissetta, insieme al professore Franco Coppi. «Conoscevo Gianni De Gennaro da 15 anni. Prima di un rapporto professionale tra noi c’era una intensa amicizia. In questo momento non sono lucido e non riesco a esprimere quel che vorrei».
Salvatore Borsellino: «I pm di Caltanissetta hanno istigato il suidicio»
«La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio» dice Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo. «Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia».
Salvatore Borsellino: «Perché si è ucciso De Gennaro»
«Nei giorni scorsi non mi sono espresso, sulla vicenda che riguardava l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura». Lo ha detto all’Ansa Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, commentando la notizia del suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. «La responsabilità sulla sparizione dell’agenda rossa, in ogni caso, è dei Ros non della polizia – ha proseguito – alla polizia è arrivata quasi sicuramente una borsa vuota: l’agenda era già stata prelevata prima dai Ros. Si è trattato di un’inchiesta portata avanti per spostare le responsabilità sulla polizia e toglierle ai Ros. Nell’inchiesta inoltre, per come era stata impostata, così come è stato detto anche dal gip, non c’era nessun riferimento alla sparizione dell’agenda rossa, che in ogni caso, resta il nodo fondamentale sulla strage di via D’Amelio e sulla quale invece la procura di Caltanissetta non ha fatto, fino ad oggi, abbastanza, più che andare a perquisire le case dei morti, come è stato fatto con Tinebra e La Barbera», ha concluso Borsellino.
Meloni: «Profondamente scioccata»
«Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore». Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Tajani: «Su De Gennaro un processo fuori dal tribunale»
«Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di De Gennaro. Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto che ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano: è agli inquirenti che tocca a fare il loro lavoro». Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani oggi a Torino a margine di una iniziativa di Forza Italia.
«Credo – ha poi sottolineato – che in un paese libero, democratico e civile, i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule. E se una condanna ci deve essere, questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che sono fatti fuori dei tribunali». «Ho espresso – ha ancora detto – le mie condoglianze alla famiglia, ho telefonato al fratello, generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e perché la giustizia vera possa fare il suo corso».
Casini: «Gli unici che brindano saranno i mafiosi»
«Gianni De Gennaro è morto – dice Pier Ferdinando Casini – Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi».
Salvini: «Vittima di un massacro giudiziario che non meritava»
«Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene». Lo scrive su X il leader della Lega, Matteo Salvini.
Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene.
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 21, 2026
Calenda: «Tradito dalle Istituzioni che ha servito»
«Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace». Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda commentando la morte dell’ex capo della Polizia.
Gianni De Gennaro e’ stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace.
— Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 21, 2026
Mantovano: «Sconvolto: ne ammiravo il senso delle istituzioni»
«Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia». Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, commentando la notizia del suicidio dell’ex capo della polizia.