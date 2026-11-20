L'uomo indossava un casco nero e ha sparato cinque volte per poi fuggire in sella alla moto. La vittima è stata operata all'ospedale di Benevento e non è in pericolo di vita. Indagini in corso

Stava terminando le visite nel suo studio ad Airola, in provincia di Benevento, quando un uomo, coperto in volto da un casco, ha aperto il fuoco contro di lui. Vittima dell’agguato, avvenuto nella serata di giovedì 19 novembre, è il pediatra dell’Asl di Benevento Carmine Parente, 60enne di Ceppaloni, rimasto ferito alle gambe e al volto. Trasportato all’ospedale di Benevento, Parente è stato operato e medicato: non è in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata.

Cos’è successo nello studio del pediatra

Secondo la ricostruzione, l’aggressore ha raggiunto in moto lo studio nel comune della Valle Caudina e ha esploso due colpi di pistola contro la finestra dell’ambulatorio. Poi è entrato e ha sparato altre tre volte: due proiettili hanno raggiunto il medico alle gambe e un terzo lo ha colpito al viso. Subito dopo l’aggressore, che è rimasto per tutto il tempo con il volto coperto dal casco, è risalito in sella alla sua moto ed è fuggito.

All’interno dello studio, c’erano due bimbi in braccio alle rispettive madri. Lo ha riferito Luca Milano, presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, intervistato dalla trasmissione Campania 24 su Canale 9. Al momento della sparatoria all’interno dello studio non c’erano né pazienti né altri medici, mentre alcune persone in attesa si trovavano in strada. Dopo i primi soccorsi del 118, Parente è stato portato all’ospedale San Pio di Benevento in gravi condizioni ed è stato operato alle gambe e medicato al viso.

Le indagini in corso

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, coordinati dal sostituto procuratore di Benevento Marilia Capitanio. Intervenuti sul posto, i militari hanno effettuato i rilievi, recuperato i proiettili e ascoltato i testimoni, per poi raggiungere Parente in ospedale. Il pediatra ha riferito di non sapere chi possa aver compiuto il gesto e di non ricordare problemi e liti con colleghi o altre persone del posto. Gli accertamenti puntano a identificare il responsabile, chiarire il movente e stabilire soprattutto se l’aggressore volesse solo ferire la vittima o ucciderla.