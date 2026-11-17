Bloccate dagli agenti: erano due minorenni di 16 e 17 anni e una 18enne. Incappucciate e vestite di scuro, hanno percorso la ciclabile e si sono fermate davanti all'ingresso per sparare

Ieri sera alle 20.05 tre ragazze di Padova hanno esploso un colpo a salve, con la riproduzione di una pistola, davanti alla caserma del II Reparto mobile della polizia, in via d’Acquapendente. Si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni e una 18enne. Le tre sono state bloccate poco dopo dagli agenti, allertati dal rumore dello sparo e dalle telecamere, e segnalate per procurato allarme e minaccia aggravata dall’uso dell’arma contro un corpo dello Stato.

Incappucciate e vestite di scuro

Secondo la ricostruzione della questura le ragazze erano incappucciate e vestite di scuro. Stavano percorrendo la ciclabile davanti alla caserma, quando una di loro si è fermata davanti all’ingresso e ha puntato verso l’alto un’arma simile a un revolver, tenendola in quella posizione per alcuni istanti prima di rimetterla via. Gli agenti del reparto e della squadra mobile le hanno rintracciate. Una delle ragazze ha consegnato spontaneamente l’arma, risultata una riproduzione di un Revolver Colt 4 pollici calibro 45 magnum con il tappo rosso di segnalazione.

La targa e il fumogeno

Nelle perquisizioni domiciliari in casa di una delle minori è stata ritrovata una targa di ottone di un istituto scolastico cittadino, per cui le è stata contestata anche la ricettazione. Rinvenuto anche un fumogeno. Secondo la questura le tre gravitano intorno al contesto studentesco che orbita nell’ambito dei centri sociali e dell’area antagonista, che si sta preparando alle manifestazioni per lo sciopero del 20 novembre.