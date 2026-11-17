Mentre le città del Nord Europa registrano progressi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico, quelle italiane restano indietro. Clean Cities chiede con delle petizioni alle amministrazioni di Milano e Torino interventi concreti

A Milano e a Torino tira una brutta aria. È quanto emerge dal City Ranking 2026, che analizza 40 grandi città europee sulla base dei dati sull’inquinamento atmosferico dell’Agenzia europea dell’ambiente e delle politiche adottate dalle amministrazioni locali per ridurre le emissioni legate al traffico. Il rapporto evidenzia un divario tra le città del Nord Europa, che hanno ottenuto risultati significativi nella riduzione dell’inquinamento, e quelle dell’Europa meridionale, centrale e orientale, ancora lontane dai nuovi limiti europei sulla qualità dell’aria. Tra queste spiccano le città italiane, che occupano le posizioni più basse della classifica. Un confronto che mostra però anche quanto le politiche locali possano fare la differenza, soprattutto attraverso interventi capaci di ridurre fattori inquinanti e promuovere forme di mobilità più sostenibili. Come sottolinea Barbara Stoll, fondatrice e direttrice di Clean Cities, «L’inquinamento atmosferico non è inevitabile». Secondo Stoll, per ottenere risultati significativi non servono necessariamente grandi investimenti, ma anche misure accessibili come l’ampliamento delle reti ciclabili, l’introduzione di zone a basse emissioni e la creazione di strade scolastiche.

Un’Europa a due velocità

A livello europeo emerge un divario geografico: le città dell’Europa meridionale, centrale e orientale registrano risultati generalmente peggiori rispetto a quelle dei Paesi nordici. Soltanto Copenaghen, Stoccolma ed Helsinki rispettano già tutti e quattro i nuovi valori limite, annuali e giornalieri, previsti dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Le altre 37 città analizzate superano almeno una delle soglie che diventeranno vincolanti nei prossimi anni.

Il rapporto evidenzia però anche differenze significative all’interno dei singoli Paesi, a dimostrazione di quanto le politiche locali possano incidere sulla riduzione dell’inquinamento. Solo le città che hanno introdotto misure per limitare le emissioni del traffico e incentivare alternative all’automobile privata hanno registrato progressi importanti. Un esempio è proprio Copenaghen, prima nella classifica europea, che ha puntato su una combinazione di interventi: una flotta di autobus completamente elettrica, una zona a basse emissioni, una rete ciclabile estesa e capillare e misure per rendere più sicure le strade intorno alle scuole. Anche Londra, al 16° posto, ha ottenuto risultati importanti nella riduzione del biossido di azoto, grazie anche all’introduzione dell’Ultra Low Emission Zone, che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti.

L’Italia è la peggiore della classe

Il City Ranking 2026 valuta le città sulla base di quattro indicatori: i livelli attuali di inquinamento atmosferico, il rispetto dei nuovi limiti europei, i progressi registrati nell’ultimo decennio e le politiche adottate per ridurre le emissioni dei trasporti. A ciascuna città viene assegnato un giudizio complessivo, dalla A, riservata alle realtà più virtuose, alla F, che indica le performance peggiori. La classifica restituisce un quadro particolarmente critico per l’Italia, con Torino al 37° posto su 40 città analizzate e Milano al 36°, entrambe con una valutazione E. Non va molto meglio alle altre città italiane prese in esame. Roma si colloca al 32° posto, anch’essa con una valutazione E, mentre Bologna è al 27° e Firenze al 22°, entrambe con una valutazione D.

Risultati che confermano la necessità di accelerare gli interventi per ridurre le emissioni, soprattutto nei contesti urbani dove il traffico stradale continua a contribuire in modo significativo all’inquinamento atmosferico. La posta in gioco riguarda innanzitutto la salute: l’inquinamento atmosferico è infatti associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e respiratorie, infarti, asma e tumori. Secondo le stime dell’Agenzia europea dell’ambiente, si registrano oltre 180.000 decessi prematuri all’anno nell’Unione europea di cui 70.000 solo in Italia.

Le petizioni Clean Cities per cambiare la mobilità urbana

Di fronte a questi dati, Clean Cities promuove due petizioni rivolte alle amministrazioni di Milano e Torino, chiedendo interventi concreti per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la mobilità urbana. A Milano, le richieste puntano a rendere più sostenibile la logistica urbana, riducendo progressivamente i furgoni inquinanti e favorendo l’utilizzo di cargo bike e veicoli elettrici per le consegne, insieme all’introduzione di zone a emissioni zero per il trasporto merci. La petizione chiede inoltre di completare l’impegno a realizzare 100 nuove piazze scolastiche e mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola. A Torino, Clean Cities chiede più strade scolastiche e percorsi sicuri per chi si muove a piedi e in bicicletta, oltre all’istituzione di una zona a basse emissioni estesa all’abitato cittadino, per accelerare la progressiva sostituzione di auto, moto e furgoni più inquinanti.

