Qualità della vita, Bolzano scalza Milano e si prende la vetta. L’Italia resta spaccata in due: chi sale e chi sprofonda in classifica

L'indagine annuale di ItaliaOggi e Università Sapienza fotografa un Paese a due velocità. Il Nord-Est traina la classifica con 22 province su 22 in zona positiva, mentre il Mezzogiorno resta in coda. Belluno da record per la rimonta, sprofondano Lucca e Cremona

C’è un cambio della guardia al vertice delle province italiane in cui si vive meglio. L’edizione 2026 dell’indagine sulla Qualità della vita realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, incorona Bolzano come capolista assoluta. Il capoluogo altoatesino conquista il primo posto scalzando Milano, costretta ad accontentarsi della medaglia d’argento, mentre sul terzo gradino del podio si conferma Bologna. A fare la differenza per la nuova regina d’Italia sono state soprattutto le performance eccellenti registrate in ambito economico, ambientale e turistico. Una fotografia luminosa che si fa però impietosa scendendo la graduatoria fino al profondo Sud: l’ultima posizione, la 107esima, spetta quest’anno a Taranto, che perde sei gradini rispetto al 2025. Poco sopra si piazzano Crotone (106esima) e Foggia (105esima), sigillando una coda della classifica interamente occupata dal Mezzogiorno.

I grandi balzi in avanti e i tonfi inaspettati

Scorrendo le dinamiche interne del report – che si articola in nove dimensioni d’analisi tra cui affari e lavoro, ambiente, istruzione, sicurezza, reddito e sistema salute – spiccano alcune rincorse da record. Il balzo in avanti più clamoroso è quello di Belluno, che scala ben 29 posizioni assestandosi al 31esimo posto. Corrono veloci, guadagnando almeno dieci piazzamenti in un solo anno, anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, con Rimini che consolida la sua ascesa piazzandosi sesta (in salita di sei gradini).

Non mancano tuttavia le delusioni e i riposizionamenti al ribasso: Monza Brianza arretra pur restando saldamente in top ten (nona), mentre fanno un vistoso passo indietro Ascoli Piceno (scesa al 21esimo posto), Lucca (che perde 18 posizioni), Cremona (-16) e Piacenza (-12). Tonfo amaro anche per Sassari, che cede 12 posizioni e scivola nel raggruppamento delle città dove la qualità della vita è giudicata insufficiente.

Il Nord-Est fa da traino, il Sud arranca

Complessivamente, nel 2026 la qualità della vita risulta “buona” o “accettabile” in 60 province su 107. Il dossier restituisce tuttavia l’immagine ormai cronica di un Paese strutturalmente spaccato in due. Da una parte c’è il Nord-Est, vero motore trainante, che riesce nell’impresa di piazzare tutte le sue 22 province nei primi due raggruppamenti di testa. Dall’altra c’è l’Italia meridionale e insulare, dove si concentrano ancora in maniera massiccia le aree di maggiore disagio sociale e personale. Un divario geografico plasticamente rappresentato da un dato su tutti: la prima provincia del Sud a comparire in classifica è Isernia, ferma al 67esimo posto, superando di un soffio l’ultima provincia del Nord, Alessandria, che si accomoda in 72esima posizione.