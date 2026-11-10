Cop31, l’Italia bacchettata dall’Ue: «Deve tagliare le emissioni». Ma nel mondo calano anche grazie alla guerra in Iran

Il conflitto in Medio Oriente ha portato a una riduzione del consumo di petrolio e gas. Al vertice Onu di Antalya, in Turchia, si parlerà di elettrificazione. Ma pesano le assenze di tanti leader

Inizia con un “rimprovero” l’esperienza dell’Italia alla Cop31, la conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici che quest’anno si tiene ad Antalya, Turchia. Mentre i rappresentanti di quasi tutto il mondo si riunivano per discutere di clima e transizione energetica, la Commissione europea ha richiamato l’Italia e altri 8 governi del Vecchio Continente per i progressi insufficienti nella riduzione delle emissioni di gas serra. Tra i destinatari della bacchettata di Bruxelles, ci sono anche Germania, Austria, Croazia, Cipro, Irlanda, Lituania, Malta e Svezia.

Bruxelles chiede all’Italia un «piano d’azione correttivo» sul taglio delle emissioni

A mettere nero su bianco il ritardo italiano nella lotta ai cambiamenti climatici è il rapporto annuale della Commissione europea sull’azione per il clima, pubblicato il 9 novembre. In una nota pubblicata proprio sul sito, Bruxelles chiede al governo un piano d’azione correttivo per rimettersi in carreggiata rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2030. I nove Paesi dovranno indicare quali misure intendono adottare per recuperare il terreno perduto, rispondendo al richiamo formale arrivato per mano del commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra.

Il problema riguarda soprattutto i settori che non rientrano nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets), ossia trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti. Ambiti nei quali i progressi sono ancora troppo lenti e che rappresentano una parte decisiva della sfida climatica. Secondo le stime della Commissione, le emissioni nei settori interessati dal regolamento sulla condivisione degli sforzi diminuiranno del 38,5% entro il 2030, contro un obiettivo europeo del 40 per cento.

Wopke Hoekstra, commissario europeo al Clima EPA/OLIVIER MATTHYS

Il percorso dell’Ue e il ritardo dell’Italia

Uno scarto apparentemente contenuto, ma che nasconde ritardi importanti in diversi Paesi e che rischia di compromettere il percorso virtuoso imboccato dall’Unione europea, che finora sta raggiungendo i risultati sperati. Oggi i gas serra prodotti nell’Ue sono inferiori del 39% rispetto ai livelli del 1990, a fronte di un’economia che nello stesso periodo è cresciuta del 74%. Un risultato significativo e che, secondo Bruxelles, dimostra come crescita economica e decarbonizzazione possano procedere insieme.

Per l’Italia, il quadro è più delicato. Secondo l’analisi del think tank Ecco sul Piano nazionale integrato energia e clima, le emissioni italiane sarebbero aumentate di circa nove milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel 2025 rispetto al 2024. Nei settori soggetti agli obiettivi europei, il divario rispetto ai traguardi vincolanti del 2030 resta di circa 30 milioni di tonnellate, anche considerando le politiche aggiuntive. Non proprio il biglietto da visita ideale per presentarsi a un vertice internazionale dedicato alla lotta al riscaldamento globale.

La guerra in Iran fa scendere (di poco) le emissioni di CO₂

C’è però un dato che, almeno sulla carta, fa tirare un piccolo sospiro di sollievo. Secondo il nuovo Global Carbon Budget, pubblicato in occasione della Cop31, le emissioni globali di CO₂ derivanti dai combustibili fossili dovrebbero diminuire dello 0,4% nel 2026. Sarebbe la prima flessione dal 2020, l’anno in cui la pandemia aveva paralizzato trasporti, attività produttive e commerci. Dopo un decennio in cui queste emissioni sono cresciute mediamente dello 0,9% all’anno, si tratta di un’inversione di rotta incoraggiante ma ancora insufficiente. E il paradosso, per quanto possa sembrare strano, è che il calo delle emissioni di gas serra è da attribuire almeno in parte alla guerra in Iran.

L’escalation in Medio Oriente e le difficoltà nei rifornimenti attraverso lo Stretto di Hormuz hanno sconvolto i mercati energetici, provocando un’impennata dei prezzi del petrolio e contribuendo a ridurne i consumi. Secondo le proiezioni, le emissioni legate al petrolio diminuiranno dell’1,9%, quelle del gas dello 0,3%, mentre quelle del carbone continueranno addirittura a crescere dello 0,6%. Un risultato in cui certamente non sperava Donald Trump, che ha più volte negato o minimizzato l’esistenza dei cambiamenti climatici e che con la sua guerra ha contribuito – seppur in modo involontario – a ridurre le emissioni di gas serra.

EPA/Tolga Akmen | Una protesta anti-combustibili fossili di fronte alla Cop31 di Antalya, in Turchia

Una Cop (quasi) senza leader

La situazione, in ogni caso, resta particolarmente grave. La finestra per evitare che il pianeta si riscaldi di 1,5 gradi rispetto alla media preindustriale si è ormai praticamente chiusa. Eppure, la sfida climatica ha progressivamente perso posizioni nella scala delle priorità politiche, sorpassata dai timori per la sicurezza energetica e la necessità di aumentare le spese militari. È in questo scenario che si è aperta ad Antalya la Cop31, in programma dal 9 al 20 novembre. Un appuntamento che dovrebbe rappresentare un momento decisivo per rilanciare la cooperazione internazionale, ma che deve fare i conti anche con alcune assenze pesanti. Tra i grandi leader che non sono attesi al vertice figurano il presidente americano Donald Trump, il cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi. Ma a mancare, secondo le anticipazioni, saranno anche diversi leader europei e occidentali, dal presidente francese Emmanuel Macron al cancelliere tedesco Friedrich Merz, fino al premier canadese Mark Carney.

La parola d’ordine della Cop31: elettrificazione

Ma di cosa si parlerà, di concreto, alla Cop31? Uno dei temi centrali è l’elettrificazione, ossia la conversione di tutti i processi industriali e non da un sistema basato sui combustibili fossili a uno basato sull’energia elettrica. I Paesi organizzatori della Cop – quest’anno la Turchia ospita il vertice ma è l’Australia a guidare i negoziati – puntano a portare al 35% entro il 2035 la quota dell’elettricità nella domanda finale globale di energia. Un obiettivo ambizioso, che richiede investimenti enormi. Secondo le stime dell’Ocse, circa 3.500 miliardi di dollari all’anno, quasi il doppio degli 1.800 miliardi attuali.

Foto copertina: EPA/Tolga Akmen | La sede della Cop31 di Antalya, in Turchia