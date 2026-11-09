Inverno da record per colpa di El Niño? «Ecco perché non è vero»

Il meteorologo Peterlin: «Non è ancora possibile dire come sarà. Le previsioni sono clickbait»

Sul web circolano da settimane titoli che prevedono per colpa di El Nino un inverno da record, caratterizzato da temperature particolarmente basse e abbondanti nevicate, come non si vedevano in Europa da decenni. Interpellato in merito dall’agenzia di stampa Ansa, il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin precisa e tranquillizza: «Non è ancora possibile dire come sarà l’inverno. Come ogni anno, puntualmente prima dell’inizio della stagione fredda, si susseguono speculazioni azzardate su un inverno record, sebbene nessuno possa ancora saperlo».

Le previsioni

Ma le notizie di questo tipo «vengono lette volentieri e generano quei clic così importanti sul web, i cosiddetti clickbait», aggiunge il meteorologo. Secondo il nuovo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) la temperatura media globale in superficie, nel periodo da gennaio a settembre 2026, è risultata superiore di circa 1,47 gradi centigradi rispetto alla media preindustriale. È probabile che tale valore aumenti ulteriormente entro la fine dell’anno a causa dell’effetto di riscaldamento provocato da El Niño, che si sta intensificando da agosto e che, secondo le previsioni, entro dicembre raggiungerà l’intensità più elevata mai documentata.

Lo squilibrio energetico

Inoltre, lo squilibrio energetico della Terra è in crescita e il sistema terrestre sta accumulando calore a un ritmo accelerato. Tale squilibrio ha raggiunto il livello più alto dall’inizio delle rilevazioni, poiché i gas serra intrappolano quantità di calore senza precedenti, alterando l’equilibrio tra l’energia proveniente dal Sole e quella che viene dispersa. Gli oceani assorbono il 90% di questo calore in eccesso e il 2026 si avvia a diventare il decimo anno consecutivo in cui si registrano temperature oceaniche da record.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato, per la prima volta, i previsti impatti sanitari come un’emergenza sanitaria. El Niño sta già accrescendo i rischi per l’agricoltura in fasi stagionali e sistemi produttivi cruciali, in particolare nelle aree caratterizzate da elevata insicurezza alimentare e da una forte dipendenza dall’agricoltura pluviale.