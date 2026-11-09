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Il pianista della nave da crociera dopo 9 ore in acqua nell’Oceano Pacifico

09 Novembre 2026 - 10:12 Ettore Ambrosi
pianista royal caribbean
Ritrovato da alcuni pescatori, è dipendente della Royal Caribbean
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Un pianista di una nave da crociera è stato ritrovato in mare a circa 32 chilometri dalla costa californiana, dopo essere caduto fuoribordo. A riferirlo è Cbs. Secondo quanto riportato dal media statunitense l’uomo, di 37 anni e dipendente della Royal Caribbean, è stato individuato la scorsa settimana da due uomini impegnati in una battuta di pesca al marlin nei pressi dell’isola di Catalina. Le autorità ritengono che possa essere rimasto nell’Oceano Pacifico per oltre nove ore.

Il salvataggio

Dopo averlo tirato fuori dall’acqua, i due pescatori hanno lanciato una richiesta di soccorso marittimo e un gruppo di bagnini di Newport Beach è intervenuto per prestare aiuto. Il pianista, che non è stato ancora identificato, è stato ricoverato in ospedale in seguito alla disavventura. Secondo la Guardia Costiera statunitense – che sta indagando sull’accaduto e sulle dinamiche della caduta in mare – dovrebbe sopravvivere. A spiegare il fatto che abbia resistito così tante ore in mare per uno dei soccorritori è il clima eccezionalmente caldo di quest’anno.

El Niño

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«Ci troviamo in un anno caratterizzato da un eccezionale fenomeno ‘super El Niño’. Quest’uomo è rimasto in acqua probabilmente per 10 ore, ma la temperatura dell’acqua era di circa 24 gradi (76 gradi Fahrenheit)», ha dichiarato a Cbs Sean Norton, uno dei due pescatori. «In un’annata diversa, non ce l’avrebbe mai fatta». Royal Caribbean ha affermato che sta «fornendo supporto e assistenza al nostro membro dell’equipaggio in questo momento difficile. Nel rispetto della privacy del nostro dipendente, non rilasceremo ulteriori dettagli».

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