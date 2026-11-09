L’offerta di Crédit Agricole a Bpm

La proposta di fusione con le attività italiane della banca francese. Con un premio del 20% e un dividendo straordinario di un miliardo per gli azionisti

La banca francese Crédit Agricole ha reso noto di aver presentato una proposta amichevole per avviare discussioni con l’istituto italiano Banco BPM, finalizzata a una fusione tra quest’ultimo e le attività italiane di Crédit Agricole. L’operazione porterebbe alla creazione del terzo gruppo bancario in Italia. Crédit Agricole è già il principale investitore di Banco BPM, con una quota del 29,6%, che, a seguito dell’integrazione, salirebbe a circa il 45%. L’istituto francese ha precisato che l’offerta, strutturata come uno scambio azionario, riconoscerebbe agli azionisti di Banco BPM un premio del 20% sul valore delle loro azioni. A ciò si aggiungerebbe un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro, destinato agli attuali azionisti di Banco BPM.

L’offerta di Crédit Agricole alla Banca Popolare di Milano

Crédit Agricole stima che l’operazione possa generare sinergie per 800 milioni di euro l’anno e prevede che il perfezionamento dell’accordo possa avvenire nella seconda metà del 2027. Secondo le stime della banca francese, l’operazione porterebbe a un incremento dell’utile per azione per gli azionisti di Banco BPM di circa il 24% nel 2027, grazie al premio offerto e alle sinergie previste. Crédit Agricole ha sottolineato che l’accordo è subordinato all’approvazione da parte della maggioranza degli azionisti di Banco BPM in sede di assemblea straordinaria. Oltre che all’ottenimento di un’esenzione dall’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria su tutte le azioni di Banco BPM.

Golden Power

L’operazione è inoltre condizionata al via libera delle autorità di vigilanza. Inclusa l’autorizzazione nell’ambito della cosiddetta normativa italiana sul “golden power”, che conferisce al governo italiano poteri speciali in merito a operazioni che coinvolgono asset considerati strategici per il Paese. Intanto i primi report degli analisti finanziari valutano positivamente per gli azionisti di Banco Bpm le condizioni offerte dal Credit Agricole. Intermonte ritiene che l’aumento dell’utile per azione (accretion) della combinazione sarà superiore al 20% una volta che le sinergie saranno a regime anche se, con il closing nella seconda metà del 2027, inizieranno ad avere effetto «solo a partire dal 2028».

Gli analisti

«A prima lettura – è il giudizio di Equita – la proposta di Credit Agricole sembra attraente per gli azionisti di Banco Bpm, offrendo un premio, il pagamento di dividendo straordinario e significativa Eps (utile per azione, ndr) dalle sinergie». L’operazione, ricordano, «è soggetta alle usuali autorizzazioni, inclusa l’autorizzazione Golden Power». Nel cui ambito “andrà verificato il ruolo di Anima all’interno dell’entità combinata”. Mediobanca ricorda come l’operazione abbia bisogno del via libera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm, con le maggioranze necessarie per il cosiddetto ‘whitewash’, che esenterebbe Credit Agricole dall’obbligo del lancio di un’Opa.

«Ciò significa che almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea dovrebbero votare a favore. Inoltre, è richiesto che la maggioranza degli azionisti presenti – escludendo Credit Agricole e qualsiasi altro azionista che detenga, da solo o congiuntamente, una quota relativa superiore al 10% – non esprima voto contrario».