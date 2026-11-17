Il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Per i giudici era consapevole che il pericolo fosse ormai cessato. Decisive anche le dichiarazioni rilasciate dopo la sparatoria

I rapinatori erano già fuori dalla gioielleria e stavano scappando. Mario Roggero li inseguì e aprì il fuoco, uccidendone due e ferendo il terzo. Per i giudici della Cassazione non fu una reazione difensiva sfuggita di mano, ma una «deliberata aggressione», compiuta con il proposito di «farsi giustizia da sé». Lo dicono le motivazioni della sentenza del 15 luglio scorso, che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, protagonista della sparatoria avvenuta il 28 aprile 2021.

Secondo la prima sezione penale della Cassazione, Roggero agì con una scelta «volontaria e cosciente», non giustificata dalla necessità di difendersi. Nei suoi comportamenti, scrivono i giudici, non è stata riscontrata alcuna «mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza». Il gioielliere, dunque, non avrebbe semplicemente sbagliato a valutare la situazione, ma avrebbe deciso consapevolmente di sparare quando la minaccia era ormai terminata.

Perché la Cassazione ha escluso la legittima difesa

La rapina era già conclusa quando Roggero ha inseguito i tre uomini all’esterno del negozio. In quel momento, sottolineano i giudici, il pericolo per la vita e l’incolumità dei suoi familiari era ormai venuto meno. Una circostanza che lo stesso gioielliere, secondo la Cassazione, aveva avuto modo di percepire chiaramente.

Per questo è stata esclusa la legittima difesa, sia reale che putativa, che si verifica quando una persona ritiene erroneamente di trovarsi ancora in pericolo. La situazione concreta, spiegano i magistrati, non poteva giustificare la convinzione di dover proteggere sé stesso o altri da un’aggressione ancora in corso.

A rafforzare questa conclusione sono state anche le interviste rilasciate da Roggero dopo la sparatoria. Il gioielliere aveva dichiarato che la sua iniziativa rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia. Parole che, secondo la Cassazione, confermano il proposito di farsi giustizia da sé.

Gli spari ad altezza d’uomo e la volontà di uccidere

La volontà di uccidere, secondo i giudici, emerge anche dal modo con cui ha sparato: Roggero ha esploso diversi colpi di pistola in rapida successione, «ad altezza d’uomo e da breve distanza», nella direzione dei rapinatori. Per la Cassazione, queste circostanze dimostrano che Roggero aveva previsto e voluto l’evento mortale. Non si trattò, quindi, di una morte provocata per semplice imprudenza, né di una condotta diretta soltanto a ferire con conseguenze mortali non volute. Per questo i giudici hanno escluso che si sia trattato di omicidio colposo o preterintenzionale. Roggero, secondo la Cassazione, aveva previsto e accettato la possibilità di uccidere. Resta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere.