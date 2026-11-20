Succede in Trentino, dove le deiezioni abbandonate per strada hanno costretto a pulizie straordinarie. L'amministrazione sostiene di avere le prove delle infrazioni e lancia un messaggio su Facebook ai proprietari di cani

Un Comune in provincia di Trento avvisa i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni: sappiamo chi siete, abbiamo le immagini. Succede a Predaia, 7mila abitanti in Val di Non. Sulla pagina Facebook l’amministrazione comunale ha pubblicato un post, con tanto di foto, per denunciare un «episodio di inciviltà» che si è verificato nelle vie del centro.

«Come testimoniano le immagini in nostro possesso, alcune persone lasciano i propri cani liberi di fare i bisogni senza poi preoccuparsi di raccoglierli», si legge nel post del Comune.

Ma quelle riprese possono davvero essere utilizzate per identificare e multare i responsabili? La questione è meno semplice di quanto possa sembrare.

I precedenti e le nuove fototrappole

L’episodio non è isolato: già il 27 febbraio 2026 il Comune aveva pubblicato un avviso per denunciare il problema e richiamare i proprietari degli animali al rispetto delle regole, annunciando un rafforzamento dei controlli. E a settembre il quotidiano L’Adige aveva raccontato che l’amministrazione aveva acquistato e installato tre nuove fototrappole nei pressi dei cimiteri, dove alcuni cittadini utilizzavano impropriamente i cestini per abbandonare rifiuti domestici. I dispositivi, gestiti dalla Polizia locale Anaunia, avevano già consentito di identificare e sanzionare diversi trasgressori.

Si possono fare multe utilizzando le telecamere?

Le immagini raccolte dalle telecamere possono essere utilizzate per accertare violazioni amministrative, ma solo se sono state raccolte e trattate nel rispetto della legge. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento del 23 ottobre 2025, le telecamere installate per finalità di sicurezza urbana, che riprendono continuativamente e ad ampio raggio le strade, non possono essere utilizzate per accertare illeciti amministrativi in materia ambientale.

Diverso è il caso delle fototrappole installate in luoghi specifici per contrastare l’abbandono dei rifiuti. In questo caso il Garante ne ha ammesso l’impiego quando esiste un concreto problema da contrastare, o se i controlli alternativi sono inefficaci o impraticabili, a patto che le aree siano adeguatamente segnalate.

Il caso del Comune multato dal Garante

A dimostrare quanto sia delicata la questione c’è anche un provvedimento del 4 giugno 2025, che riguarda il Comune di Recco, in Liguria. In quel caso un cittadino aveva ricevuto una sanzione per lo scorretto conferimento dei rifiuti, accertato attraverso immagini di videosorveglianza, e aveva presentato un reclamo al Garante della privacy. L’Autorità aveva riscontrato irregolarità nel trattamento dei dati personali, tra cui carenze nell’informativa e problemi relativi alle finalità delle riprese, arrivando a sanzionare il Comune con 5mila euro.