Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ATTUALITÀAnimaliLivornoToscana

Livorno, scatta l’obbligo di pulire la pipì dei cani per strada: cosa rischia chi non rispetta le nuove regole

02 Maggio 2026 - 16:37 Bruno Gaetani
embed
livorno pulizia pipi cani
livorno pulizia pipi cani
Diversi cittadini si lamentavano del cattivo umore. E così, il sindaco Luca Salvetti ha firmato un'ordinanza ad hoc per risolvere il problema

C’è una città italiana dove, a partire dai prossimi giorni, sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei cani, non solo i loro escrementi. Si tratta di Livorno, dove da tempo i cittadini lamentano cattivi odori in alcune zone del centro, riconducibili proprio all’urina dei cani. Per questo il sindaco della città, Luca Salvetti, ha firmato un’ordinanza comunale con la quale ha reso obbligatorio per i proprietari di cani non solo raccogliere gli escrementi, come avviene un po’ dappertutto, ma anche “diluire” la pipì fatta nelle aree pubblico.

Come funziona il nuovo regolamento

L’obbligo resterà in vigore dal 20 maggio al 31 ottobre, quando le temperature estive e primaverili aggravano i problemi di cattivo odore. A partire dai prossimi giorni, chi accompagna i cani dovrà avere con sé un apposito contenitore con dell’acqua – senza alcun detergente – per diluire la pipì lasciata sulle superfici sporcate: marciapiedi, pavimenti, muri, vasi, ruote di auto parcheggiate in strada.

Gli altri divieti in giro per l’Italia

L’ordinanza del Comune di Livorno, inoltre, vieta anche di consentire ai cani di fare la pipì su portoni d’ingresso di case e uffici, oppure vicino alle vetrine dei negozi. Chi non rispetterà i nuovi divieti rischierà una multa tra i 25 e i 500 euro. Resta valido, ovviamente, l’obbligo di rimuovere anche gli escrementi, come previsto per legge in tutta Italia. Livorno non è l’unica città ad estendere l’obbligo di pulizia anche alla pipì dei cani. Prima della città toscana hanno fatto lo stesso passo anche i Comuni di San Benedetto del Tronto (Marche), Genova (Liguria), Vasto (Abruzzo), Lecce (Puglia) e diversi paesi del Ravennate.

Foto copertina: Dreamstime/Vassilis Anastasiou

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, il movente sessuale di Andrea Sempio e i video intimi di Chiara e Alberto

2.

Garlasco, i legali della famiglia Poggi contro la nuova tesi della procura: «Ipotesi costruita a tavolino, non tiene conto dei dati già noti»

3.

Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio e la «prova regina» che gli fa rischiare l’ergastolo

4.

Dal 1° maggio stop a smalti, tinte e profumi tossici. L’Europa cambia le regole per parrucchieri ed estetiste: ecco cosa non potrai più usare

5.

La pista dei dissidi familiari negli omicidi con la ricina di Pietracatella

leggi anche
san cesareo
ATTUALITÀ

Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: «Aiutatemi, vi chiedo scusa» – Il video

Di Stefania Carboni
ATTUALITÀ

Cani e gatti «tracciabili», scatta l’obbligo Ue di microchip. E per viaggiare in Europa ora anche a loro serve il passaporto

Di Simone Disegni
ATTUALITÀ

Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il cane

Di Alba Romano
donna sbranata
ATTUALITÀ

Donna sbranata da cani nel bosco di Trivigno. A dare l’allarme il padrone dei cinque dogo argentini

Di Alba Romano