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Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il cane

26 Aprile 2026 - 20:56 Alba Romano
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L'intervento degli agenti dopo l'allarme: «Non c'era altra soluzione per salvarla»

Una donna di Ischia è stata aggredita nel pomeriggio di domenica dal pitbull di suo fratello. Decisivo per salvarla l’intervento della polizia, che non ha avuto scelta se non quella di abbattere le bestia. La vicenda si è verificata nel pomeriggio in località Schiappone, nel Comune di Barano d’Ischia. Secondo una prima ricostruzione, la donna, sorella del proprietario del cane, si era recata nella casa del fratello – assente perché ricoverato in ospedale – per portare del cibo all’animale. Per cause ancora in corso di accertamento, il pitbull l’avrebbe improvvisamente assalita con violenza, serrando la presa e continuando a mordere.

L’allarme e l’intervento della polizia

Allertati sull’aggressione in corsa, gli agenti di polizia del commissariato isolano hanno constatato la gravità della situazione: il pitbull aveva azzannato la donna e non si staccava in alcun modo da lei, rendendo impossibile ogni altro tentativo di soccorso. Verificata l’impossibilità di far desistere diversamente il cane dunque, è la ricostruzione ufficiale, gli agenti hanno fatto uso dell’arma di ordinanza, abbattendo l’animale e mettendo in salvo la donna. A quel punto il personale del 118 ha potuto raggiungere la donna ferita e prestarle le prime cure.

Foto di copertina: Archivio Ansa / Zampetti

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