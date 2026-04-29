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Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: «Aiutatemi, vi chiedo scusa» – Il video

29 Aprile 2026 - 18:02 Stefania Carboni
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san cesareo
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L'episodio, avvenuto a San Cesareo, è stato diffuso dal Quotidiano di Puglia. La ragazzina è stata sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio. I carabinieri indagano sulla istigazione eventuale delle coetanee

Una ragazzina di dodici anni è stata aggredita e ferita da un rottweiler nella serata del 28 aprile a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. La giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi”, dove è stata operata al polpaccio. Sul caso, denunciato dal Quotidiano di Puglia con tanto di video dell’aggressione, stanno indagando i Carabinieri, che cercano di chiarire se l’animale sia stato istigato durante un litigio tra coetanee.

«Aiuto, vi chiedo scusa»

Nel video si sentono latrati e una voce femminile che sembra dire: «Ora!». Subito dopo, la dodicenne fugge tra le urla mentre il cane la aggredisce. La vittima grida: «Aiuto, ahia, aiutatemi, lasciatemi», ma anche «vi chiedo scusa». L’aggressione sarebbe avvenuta in una strada del centro cittadino, al culmine di una discussione tra la dodicenne e un’altra ragazza, minore anche lei. Secondo le prime ricostruzioni, il cane era tenuto al guinzaglio da una quindicenne quando, all’improvviso, si è lanciato contro la ragazzina, mordendola alla gamba in modo profondo. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e l’hanno trasferita in ospedale, dove i medici hanno stabilito per lei una prognosi di 20 giorni, dopo l’intervento chirurgico. La giovane sarebbe ancora sotto osservazione per monitorare il decorso post-operatorio.

L’ipotesi dell’istigazione

I carabinieri, coordinati dal maresciallo capo Antonio Palamà, stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze per capire se si sia trattato di un attacco improvviso o se il cane sia stato incitato.

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