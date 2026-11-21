L'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana, a circa una settimana dalla rivelazione degli atti dell'inchiesta di Caltanissetta. Era indagato per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio, un filone nato in buona parte dalle testimonianze dell'ex poliziotto Gioacchino Genchi sul ritorno in Sicilia del pentito Salvatore Contorno

Il prefetto Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, era indagato dalla procura di Caltanissetta per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Come ricostruisce Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, per i pm nisseni la sua recente “agitazione” si sarebbe tradotta in «inquinamenti delle prove». Tra gli approfondimenti collegati anche l’ipotesi per certi versi considerata la «più infamante» per l’ex capo della polizia era quella di favoreggiamento della mafia stragista.

Come è nata l’inchiesta sui depistaggi di via D’Amelio

I tentativi della procura di collegare il ritorno in Sicilia del pentito Salvatore Contorno, i veleni del Corvo (le lettere anonime sul pentito presunto “killer di Stato” per colpire i vertici di Cosa nostra) e l’attentato a Giovanni Falcone all’Addaura del 1989 con le stragi del 1992 si basano in buona parte sulle testimonianze dell’ex poliziotto Gioacchino Genchi. Come ricorda Bianconi sul Corriere, nel 1989 Genchi collaborava con Arnaldo La Barbera, capo della Squadra mobile di Palermo, e lo ha fatto fino al 1993. Secondo il suo racconto, La Barbera gli confidò di dover «vestire il pupo», cioè chiudere l’indagine che portò alle confessioni del falso pentito Scarantino, «fregandosene di tutto perché a Roma non vogliono che si vada in determinate direzioni». Genchi lasciò l’incarico perché non condivideva quella gestione «di basso profilo», ma risulta allontanato con una lettera firmata dal suo stesso dirigente.

Cos’è la «loggia Contorno» e che ruolo ha il pentito

I pm hanno ripreso i racconti di Genchi sul 1989 e sull’arresto di Contorno, fermato armato in una zona in cui si stavano consumando diversi omicidi di mafia. Genchi sostiene di aver isolato le altre cabine telefoniche fino a intercettare quella da cui il pentito chiamò De Gennaro, nel suo ufficio della Criminalpol di Roma. In quell’occasione, aggiunge, La Barbera fu costretto a imboccare la «pista minimalista», come tre anni dopo per via D’Amelio: nessun accertamento sull’«espressione allusiva al preludio di un’azione di fuoco» usata da Contorno, nessuna perquisizione del suo rifugio. Le indagini e i processi dell’epoca smentirono ogni collegamento tra il pentito e gli omicidi, ma secondo Genchi furono condizionati dalla «loggia Contorno». Si tratterebbe, aggiunge Bianconi, di una cordata di cui avrebbero fatto parte tre futuri capi della polizia, De Gennaro, Antonio Manganelli e Alessandro Pansa, contrapposta a una «frangia perdente» comprendente Bruno Contrada. Oggi i pm ipotizzano che i vertici della polizia, a conoscenza della presenza di Contorno in Sicilia, l’abbiano «quanto meno tollerata», nella speranza che la vendetta del pentito contro i Corleonesi di Riina li facesse uscire allo scoperto.

Quanto è attendibile Gioacchino Genchi

Genchi fu destituito nel 2011 dall’allora capo della Polizia Manganelli per comportamenti e affermazioni «dal contenuto gravemente lesivo del prestigio di organi e istituzioni dello Stato». È stato poi reintegrato dalla giustizia amministrativa, oggi fa l’avvocato ed è stato più volte inquisito per i tabulati telefonici acquisiti da consulente delle procure, sempre scagionato. Ilda Boccassini, che coordinava le inchieste sulle stragi, ha testimoniato che «vedeva complotti e depistaggi ovunque» e che il suo apporto alle indagini fu nullo. Le corti nissene lo hanno invece ritenuto attendibile, pur rilevando l’«assoluta inverosimiglianza di alcune coloriture». Gli inquirenti ammettono che lo scenario descritto è «non dissimile» da quello delle lettere del Corvo, che accusavano De Gennaro di aver armato la mano di un «killer di Stato». Bianconi osserva che resta da spiegare perché Falcone, anche dopo l’Addaura, continuò a fidarsi di De Gennaro: la sera dell’attentato fu proprio lui ad accorrere a casa del giudice e a organizzarne la protezione.