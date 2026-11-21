L'ex capo della Polizia era indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio sulla strage di via D'Amelio, in cui venne ucciso Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta

Gianni De Gennaro si è tolto la vita con un colpo di pistola. L’ex capo della Polizia, 78 anni, era finito sotto inchiesta nell’indagine sui depistaggi sulla strage di via D’Amelio, in cui perse la vita anche il magistrato Paolo Borsellino. E sarebbe stata proprio questa vicenda a far scattare in De Gennaro la volontà di suicidarsi.

Come riporta Florenza Sarzanini sul Corriere della Sera, De Gennaro sarebbe stato sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta. Sarebbe quindi andato nella sua casa di campagna, dove è stato trovato senza vita questa mattina 21 novembre. La famiglia si era allarmata perché De Gennaro non rispondeva ai loro tentativi di mettersi in contatto. Così i famigliari hanno avvertito la polizia.

Cosa è successo nell’indagine su De Gennaro per Via D’Amelio

La Procura di Caltanissetta, che da anni lavora sui punti ancora oscuri dell’attentato del 1992 a Paolo Borsellino e alla sua scorta, aveva chiesto l’arresto dell’ex capo della Polizia, indagato per depistaggio. Il gip aveva respinto la richiesta e l’ufficio inquirente ha presentato ricorso al tribunale del Riesame. L’interrogatorio di De Gennaro era fissato per il 1° dicembre. Secondo il giudice, un eventuale depistaggio non sarebbe collegato alla scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino, il fatto da cui l’inchiesta è partita. Le preoccupazioni di De Gennaro, scrive il gip, avrebbero riguardato altre vicende, come quella del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Di cosa era accusato l’ex capo della Polizia

L’inchiesta dura da circa tre anni e nasce dagli accertamenti sull’agenda rossa, che per i magistrati sarebbe stata nelle mani dell’ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera. La testimonianza di una persona ha spinto i pm a ricostruire il rapporto tra i due, nato con l’arresto di Contorno nel 1989. Secondo l’accusa, avrebbero condiviso segreti importanti e De Gennaro, sotto la pressione dei familiari di La Barbera, avrebbe fatto assumere la figlia di quest’ultimo ai Servizi. I magistrati nisseni contestano un depistaggio «dichiarativo» in concorso con Franco Pacetto, suo storico collaboratore, e Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, per avere indotto Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura. De Gennaro, con Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis, e con Carnicelli, avrebbe inoltre nascosto «documentazione sia cartacea che informatica», spostandola dal luogo in cui si trovava e affidandone una parte al marito della Peruzzi. Dalle ulteriori indagini sarebbe emerso che De Gennaro e Peruzzi avrebbero poi distrutto altre carte.

Chi era Gianni De Gennaro: carriera e incarichi

Nato a Reggio Calabria nel 1948 e fratello di Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, De Gennaro è entrato in Polizia nel 1973 dopo la laurea alla Sapienza e il servizio come ufficiale di complemento nell’Esercito. Ha ottenuto due promozioni per meriti straordinari: la prima per un conflitto a fuoco nell’ambasciata belga di Roma, che portò alla liberazione di 30 ostaggi, la seconda per operazioni internazionali contro la mafia. Ha lavorato per 11 anni con Giovanni Falcone, poi è stato direttore della Dia, vicecapo della Polizia e, per sette anni a partire dal 2000, capo della Polizia. Per il G8 di Genova è stato condannato in primo grado per istigazione alla falsa testimonianza dell’ex questore Francesco Colucci, ma la Cassazione lo ha assolto «perché il fatto non sussiste». Dopo la Polizia ha diretto il Dis, è stato sottosegretario con delega ai Servizi, presidente di Leonardo, della Banca Popolare di Bari e di Eurolink per il ponte sullo Stretto. Dal 2013 presiede il Centro studi americani. Nel 2006 l’Fbi gli ha conferito la Medal of meritorious achievement, la prima assegnata a uno straniero, per l’operazione Pizza Connection.