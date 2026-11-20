Francesco Moraglia all'inaugurazione dell'anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto: «A volte mi chiedo se una certa voglia di apparire abbia superato la manifestazione del dolore»

Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, attacca Gino Cecchettin. L’alto prelato ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto. E, racconta La Verità, ha parlato del padre di Giulia Cecchettin: «A volte mi chiedo se una certa voglia di apparire abbia superato la manifestazione del dolore», ha detto. «E mi do questa risposta. Certe volte è una legittima difesa di fronte ad un’onda da cui si sta per essere investititi, un tentativo di controbattere all’onda mediatica. A volte ci sono invece familiari che si concedono e poi si fanno le fiction. E un conto sono le fiction storiche, quando ormai tutto è passato. Altro conto è quando le fiction trattano di soggetti ancora in vita. E allora mi faccio tante domande. Anche perché può darsi che certe interviste non vengano date gratuitamente».

Le interviste

Il vescovo veneziano aveva parlato di Giulia subito dopo il delitto: «Se non rispetto una persona non la amo. La libertà non è un assoluto (e qui quanti cattivi maestri ci sono!): io sono libero se considero la libertà altrui una linea invalicabile», disse Moraglia. Ora l’attacco al padre della vittima: il 25 novembre il «suo» film sarà proiettato alla Camera, lui presente.

Moraglia ha anche parlato di Monica Busetto: «Mi pare che questi casi si stiano moltiplicando», ha detto il patriarca. «Lo dico con rispetto per le persone coinvolte. Il tormentone di Garlasco, il caso Busetto e altre vicende che risalgono agli anni Novanta per cui oggi vengono indagati soggetti che rappresentavano lo Stato pongono una domanda grossa sulla situazione della giustizia in Italia. Di fronte a sentenze definitive che vengono rimesse in discussione, i cittadini si trovano in difficoltà».

La tv del dolore

Ha criticato anche la tv del dolore: «L’informazione è una delle componenti fondamentali di una democrazia, ma non mi piace quando diventa intrattenimento, quando si va a ricamare, a fare ad esempio una fiction sulla realtà, senza pensare che si sta parlando di familiari di donne uccise, di madri e padri di ragazze finite male per violenza maschile». Proprio qui ha poi collegato il discorso su Cecchettin: «A volte mi chiedo se una certa voglia di apparire abbia superato la manifestazione del dolore».