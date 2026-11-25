«Sto bene e tranquillo» ha detto il giornalista Rai mentre entrava nell'ufficio dei magistrati di Roma. Si tratta della seconda audizione in procura sull'inchiesta dell'attentato ai suoi danni. La convocazione a tre mesi dall'arresto dell'«amico fraterno» Valter Lavitola

Sigfrido Ranucci è in procura a Roma per essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato ai suoi danni. Il giornalista sarà interrogato dai pm come persona informata sui fatti. Entrando in Procura il giornalista si è limitato a dire «sto bene e tranquillo» prima di imboccare l’ufficio del sostituto procuratore Eduardo De Santis titolare del fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. L’indagine vede sei persone indagate, tra cui l’imprenditore Valter Lavitola, in carcere da agosto. L’audizione dell’ex conduttore di Report arriva a oltre tre mesi dall’arresto di Lavitola e serve a incrociare le sue dichiarazioni con gli ultimi elementi raccolti sui dispositivi sequestrati.

Cosa è successo a Pomezia e come sono partite le indagini

Nell’ottobre del 2025 un ordigno rudimentale è esploso davanti al cancello della villetta di Ranucci a Pomezia, alle porte di Roma. Le automobili parcheggiate sono state danneggiate, ma non ci sono stati feriti. Per prima cosa gli investigatori hanno seguito la pista della ritorsione legata alle inchieste della trasmissione. La svolta è arrivata a fine giugno con l’arresto di quattro persone campane, tre uomini e una donna con precedenti penali, ritenute gli esecutori materiali dell’attentato commissionato. Dai contatti e dai tabulati telefonici la Procura è risalita a Lavitola, iscritto nel registro degli indagati a inizio luglio con l’accusa di essere il mandante, con le aggravanti del metodo mafioso e della strage.

Chi è Valter Lavitola e cosa ha confessato

Lavitola, imprenditore ed ex editore, era legato a Ranucci da una frequentazione di lunga data. Il giornalista era ospite abituale del ristorante che l’imprenditore gestisce nella capitale e aveva definito il loro rapporto «quasi fraterno», difendendolo pubblicamente nei primi tempi. Nel primo interrogatorio Lavitola aveva negato ogni addebito, richiamando proprio l’affetto per l’amico. La versione è cambiata ad agosto, quando davanti al giudice per le indagini preliminari, in un interrogatorio di oltre cinque ore, ha ammesso le sue responsabilità. Secondo l’accusa avrebbe incaricato il suo dipendente di origine camerunense Clesio Tavares Gomes, ora latitante all’estero, di reclutare la manovalanza, con un sopralluogo un mese prima del fatto. Il Tribunale del Riesame ha poi respinto la richiesta di scarcerazione, e Lavitola resta detenuto per il pericolo di reiterazione del reato.

Il movente di Lavitola: la scorta e il sondaggio elettorale

Davanti ai giudici del Riesame, a settembre, Lavitola ha sostenuto di non aver voluto colpire fisicamente il giornalista. Ha detto di aver agito «per il suo bene», per portare l’attenzione dei media sul caso e fargli ottenere una scorta più forte. Dalle carte dell’inchiesta è emerso però anche un sondaggio elettorale finanziato dallo stesso Lavitola, per verificare il gradimento del conduttore in vista di una possibile candidatura. Ranucci ha sempre smentito con decisione qualsiasi intenzione di candidarsi e ha querelato chi ha insinuato una sua connivenza o un suo tornaconto nell’attentato.