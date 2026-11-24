Al programma di Francesca Fagnani su Rai2 l'attore ripercorre la carriera cinematografica, soffermandosi su alcune opinioni personali e sfoggiando le sue imitazioni. Il ricordo della scena girata con altre due attrici e perché gli ha fato fastidio

Tutti gli occhi sono puntati su Pierfrancesco Favino per il ritorno di Belve di Francesca Fagnani. L’attore è infatti tra i primi ospiti della nuova stagione del programma di Rai 2, insieme a Francesco Totti e Gemma Galgani, e si presta alle domande senza filtro della giornalista: dalla carriera sul grande schermo alle opinioni personali, fino ai segreti della sua vita privata.

Quali sono stati i momenti di difficoltà di Favino

Favino è tornato sulla scena di sesso girata per Suburra con Giulia Elettra Gorietti e Yulia Kolomiets, come riporta Fanpage. L’attore ha detto di essere amico di Stefano, ma di aver provato fastidio per la situazione: «Mi dava fastidio l’utilizzo del corpo. Era una scena di potere». A Francesca Fagnani, che gli ha chiesto se non potesse dire di no, ha risposto: «L’ho capito dopo. Non sapevo che mi avrebbe dato così fastidio». La scena è un’orgia a tre in una camera d’albergo romana. Favino interpreta l’onorevole Filippo Malgradi, parlamentare corrotto coinvolto negli affari speculativi sul litorale di Ostia. Gorietti è Sabrina, giovane escort che passa la notte tra sesso e droga con il deputato. Kolomiets è Jelena, l’altra ragazza presente nella stanza, minorenne. Nella suite Jelena muore per overdose e Malgradi, per evitare uno scandalo che lo rovinerebbe, non chiama i soccorsi. Costringe invece Sabrina a rivolgersi a un suo conoscente della malavita, Spadino Anacleti (Giacomo Ferrara), perché faccia sparire il corpo. Ne nasce una catena di ricatti e regolamenti di conti tra politica e criminalità romana. Alla domanda di Fagnani sul perché non avesse rifiutato al momento delle riprese, Favino ammette di aver realizzato il problema solo dopo: «Non sapevo che mi avrebbe dato così fastidio».

Cosa rivela l’attore a Belve

Spazio poi a riflessioni più intime e sul mestiere dell’attore. Favino svela di non piacersi fisicamente e che nel mondo del cinema «la bellezza a volte rischia di offuscare il talento». Un’affermazione che Fagnani non si lascia sfuggire, chiedendo «e in Italia chi le viene in mente per cui la bellezza ha offuscato il resto?». Per l’attore la risposta è netta: «Kim Rossi Stuart è uno dei più grandi attori della mia generazione, ma penso che a volte la sua avvenenza non abbia fatto vedere quanto invece è bravo». Restando sulle dinamiche dell’ambiente, la giornalista prova a strappargli una conferma su una voce ricorrente: «Dicono che fa tutto Favino, quindi la tessera del circoletto lei ce l’ha o no?».

La confessione fatta a Fagnani

Non mancano poi momenti più distesi, come la performance di Favino, dopo che Fagnani lo incalza con «imita anche i cani, no attori, dico i cani veri?». Ma anche una rivelazione inaspettata: Favino confessa che «fin da ragazzo sento delle presenze. Capita ancora oggi», ricordando che una volta è stato protagonista di una «sera spaventosa» con «la mia amica Sabrina Impacciatore».