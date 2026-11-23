Nel documentario "Chiara", l'influencer parla delle persone che hanno fatto parte del suo team durante gli anni di maggiore successo e delle critiche che ha ricevuto durante il suo percorso e il tracollo del Pandoro Gate

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e questa volta coinvolge nel suo vortice mediatico anche la giornalista Selvaggia Lucarelli e il suo ex manager Fabio Maria Damato. Con il documentario di Netflix, Chiara, l’influencer mostra ciò che succedeva nella sua vita lontano dai social, ripercorrendo alcune vicende di cui è stata protagonista in questi due anni, dal Pandoro Gate al divorzio con Fedez. Ma soprattutto parla anche delle persone che hanno fatto parte del suo team durante gli anni di maggiore successo e delle critiche che ha ricevuto durante il suo percorso, tracollo compreso.

Nel documentario viene sviscerato innanzitutto il rapporto tra Ferragni e Damato: secondo l’influencer si completavano dal punto di vista professionale perché «lui era più strategico, io più istintiva». Ed è stato proprio con Damato che il marchio Ferragni è diventato più pop, permettendo all’azienda di «lavorare con brand accessibili e quelli del lusso». Da questo primo approccio positivo, sarebbero però nati problemi. «Vedevo quante cose facevamo insieme, tutti ci dicevano quanto eravamo bravi e chiudevo un occhio sulle cose che non mi piacevano» spiega Ferragni, raccontando di aver avuto la sensazione di non essere mai pienamente libera di scegliere. Aggiunge: «Il potere di decidere tanto sulla mia vita è stata colpa mia. Sentivo di essere troppo la sua bambolina».

Lo scontro tra Ferragni e Lucarelli

Ma Ferragni non si limita a parlare del suo team. Nel documentario risponde anche alle critiche di Selvaggia Lucarelli che «scrive di me da anni, a volte cose vere, a volte trovo un po’ troppo astio» commenta l’influencer, ritenendo che la giornalista possa focalizzarsi su «argomenti più interessanti di me». Dopo il Pandoro gate, proprio Lucarelli ha contribuito a smontare l’impero mediatico costruito da Ferragni, sebbene le due non si siano mai incontrate di persona. «L’unica volta in cui mi è stato chiesto di incontrarla è stato attraverso una persona che non stimo. – dice Ferragni – Se mi avesse chiesto lei di persona di incontrarla privatamente l’avrei fatto».

La possibilità di Ferragni: «Prima o poi la vorrei incontrare»

Il riferimento di Ferragni è proprio a Damato, che ha partecipato al podcast Vale Tutto di Lucarelli, parlando soprattutto dell’astio tra lui e Fedez. Secondo l’influencer «andare nel suo podcast e dire di essersi fatti intervistare da lei per farsi quasi assolvere da lei è una paraculata». Nonostante i problemi avuti con Lucarelli, Ferragni non chiude completamente la porta alla giornalista. «Prima o poi la vorrei incontrare. – afferma nel documentario – Penso che se mi conoscesse dal vivo non avrebbe quel fervore, o magari le starei comunque sul cu*o».