A lungo buona parte della famiglia era rimasta all'oscuro del tumore che il giornalista aveva scoperto. Le battaglie per una «morte dignitosa» e i recenti momenti preziosi passati con i nipoti. Oggi la camera ardente al Campidoglio. Ma i funerali restano in forma privata, in attesa dell'evento di ricordo pubblico il 28 novembre con Nicola Piovani

Corrado Augias ha voluto interrompere le terapie oncologiche in piena lucidità, come ha raccontato la figlia Natalia Augias, giornalista e corrispondente Rai da Londra, a Paolo Conti sul Corriere della Sera. Lei racconta quanto il padre «era consapevole del poco tempo che gli rimaneva» e nell’ultimo periodo le sue condizioni erano «molto peggiorate». Ma è rimasto «lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo», fino alla scomparsa all’alba del 20 novembre. Augias conviveva con la malattia da oltre vent’anni e per molto tempo la famiglia non lo ha saputo: ne era al corrente solo la moglie, Daniela Pasti, perché non volevano allarmare nessuno. Poi, spiega la figlia, è stato «un passaggio molto veloce»: ha smesso di curarsi anche perché, alla sua età e nelle sue condizioni, farlo era ormai difficile. Ha detto «Basta così» e, secondo Natalia, è stato «tutto molto tranquillo e rapido».

Le condizioni di salute e il percorso delle cure palliative

Negli ultimi anni le condizioni di salute di Augias erano state funestate da alcune cadute in casa. La debolezza e la fragilità delle ossa lo avevano costretto a convivere con il dolore e le fratture. A pesare era anche la perdita della libertà di movimento e dell’autonomia a cui era abituato, nel lavoro e nei suoi interessi. Le cure oncologiche stavano diventando impossibili, per l’età e per le condizioni generali, così Augias ha scelto di intraprendere solo le cure palliative e il controllo del dolore. Come ricostruisce il Corriere, quello del giornalista è stato un «basta» pienamente lucido e razionale, condiviso con la famiglia, a partire dalla moglie. E una decisione pienamente coerente con il suo pensiero. Da anni Augias si batteva per il diritto a una morte dignitosa e consapevole nei casi di situazioni dolorose e invalidanti.

Gli ultimi giorni in famiglia: i nipoti, Todi e il libro su Machiavelli

Natalia Augias racconta che il padre ha parlato moltissimo con i tre nipoti, figli suoi e di Pietro Suber. Con Marco usavano un linguaggio tutto loro: Corrado lo chiamava «lupetto» e lui rispondeva dandogli del «vecchio lupo». David, che insegna a Oxford, avrebbe dovuto affrontare un viaggio complicato in Medio Oriente, ma ha sospeso tutto ed è tornato a Roma per stargli accanto: «Un’ottima scusa per trattenerlo». Anche Micol ha passato molto tempo con il nonno. Tra i ricordi c’è una conversazione su Todi e sulla campagna, in cui Augias ha citato Baudelaire: «La campagna è quello strano posto in cui le galline vanno in giro crude». Natalia ricorda anche il libro scritto insieme al padre per Einaudi, «L’uomo che inventò la politica – Inchiesta su Machiavelli», definendolo «bellissimo» e soprattutto un modo per stare insieme. Grazie a Machiavelli, spiega, il padre ha affrontato questioni etiche legate al potere politico, dai suoi limiti al bene superiore fino alla ragione di Stato. «Abbiamo riso fino alla fine», riassume.

La camera ardente è allestita oggi nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, aperta al pubblico dalle 10 alle 18. I funerali saranno privati e al momento non sono stati comunicati né la data né il luogo. Sabato 28 novembre è previsto un memoriale musicale nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Il pianista Nicola Piovani eseguirà i brani indicati da Augias nella loro ultima telefonata, a partire da Mozart, il compositore che amava di più. Stasera alle 21.30 Rai3 rende omaggio al giornalista con una puntata di Città segrete dedicata a New York.