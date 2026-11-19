L'omaggio del trio all'uscita del videogioco con le scene che già fanno impazzire i fan sui social. L'idea di Corax media sul canale Youtube dei comici

«Ma il mio falegname con 30 mila lire lo faceva meglio». È con questa battuta immortale per ogni fan della commedia italiana che Aldo, Giovanni e Giacomo ricompaiono su Youtube con una versione inedita di Tre uomini e una gamba. Ma questa volta l’ambientazione non è Milano o un’altra parte d’Italia: è Vice City, dove i comici devono completare alcuni missioni. Con un cross-over inaspettato, il trio celebra a modo suo l’uscita di Grand Theft Auto VI, trasformando l’attesa globale per il videogioco in una gag.

Come nasce la gag su GTA VI

Alla vigilia del lancio del titolo Rockstar, i tre hanno pubblicato sul proprio canale YouTube quello che viene ironicamente presentato come «un primo spezzone del gameplay del nuovo GTA 6». Il video, che porta la firma creativa di Corax | Media Company, è stata realizzata con l’intelligenza artificiale, fondendo le scene più conosciute della commedia alle atmosfere soleggiate del videogioco. E per dare un tocco in più, il progetto è stato ribattezzato AGGTA VI in onore dei tre componenti.

Il cross-over tra il trio comico e il videogioco

Il finto gameplay si apre con Giovanni e Giacomo che caricano la gamba nel bagagliaio della berlina, seguito dal famoso battibeccando sul presunto valore dell’opera. «170 milioni di lire per sta merdina qua?» si chiede Giovanni, a cui subito viene risposto «ma lo sai che questo qui è un Garpez? Uno dei più grandi scultori viventi». Ed è proprio in questo momento che viene pronunciata una delle frasi più storiche del film: «Ma il mio falegname con 30 mila lire lo fa meglio».

Appena i due salgono in auto, l’interfaccia del videogioco prende il sopravvento, assegnando il primo obiettivo: «Lascia Villa Cecconi e raggiungi Aldo». E subito la guida diventa puro stile GTA: Giovanni sfreccia per le strade della metropoli ignorando completamente limiti di velocità, incroci e semafori rossi. Durante la corsa folle scatta anche la telefonata ad Aldo con l’immancabile scherzo della Guardia di Finanza per farlo scendere in strada. Una volta raggiunto sotto casa, Aldo rimprovera gli amici chiedendo di abbassare la voce perché in quel quartiere lo conoscono tutti. Ma non c’è tempo di parlare perché Giovanni riparte a tutto gas verso la nuova missione comparsa sullo schermo: «Consegna il Garpez al Cavalier Cecconi». La gag termina con i comici che sfrecciano ancora a Vice City, ma vengono subito bloccati dall’emergenza bagno di Aldo.

Come hanno reagito i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo

L’omaggio del trio milanese alla saga ha subito raggiunto una pioggia di commenti entusiasti. C’è chi ringrazia perché «l’AI è necessaria per tutta una serie di motivi… questo è il principale», chi propone di ribattezzare ufficialmente il gioco in GGA e chi sintetizza il pensiero collettivo con un semplice: «Pago internet per questo». Per finire, non poteva mancare l’incrocio con un altro cavallo di battaglia del trio, ovvero la celebre scena della peperonata, riadattata per l’occasione: «Finisco di giocare a GTA 6 e scendo. GTA 6 alle otto del mattino? Mezzogiorno, Sekiro?».