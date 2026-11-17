L’ex manager racconta a Fedez la sua vita a Montecarlo, tra relazioni poliamorose e regali milionari. Poi parla di politica e sanità: «Tra 10 o 20 anni il Servizio sanitario nazionale universalistico non esisterà più». E sogna una Dubai in Sicilia

«Per me prendere una borsa, un Cartier o un Rolex è come dire a qualcuno: “Vai a comprarti una brioche”». Paolo Rotelli, 36 anni, erede della famiglia che controlla il Gruppo San Donato e l’ospedale San Raffaele di Milano, non sembra avere particolari problemi a parlare di soldi. Ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast, ha raccontato di vivere a Montecarlo con una decina di ragazze, di spendere fino a 100mila euro a sera nei locali e di aver regalato quasi tre milioni di euro in un anno alle donne che frequenta. Ma l’intervista è stata anche l’occasione per parlare di politica, tasse e sanità pubblica. Secondo Rotelli, tra dieci o vent’anni il Servizio sanitario nazionale universalistico non esisterà più. E la soluzione ai problemi economici dell’Italia, a suo dire, sarebbe attirare più ricchi, magari trasformando una parte della Sicilia in una nuova Dubai.

Chi è Paolo Rotelli, l’erede del San Donato diventato trapper

Prima di dedicarsi alla musica, Rotelli, oggi conosciuto anche come Mc Pao, ha trascorso oltre dieci anni nell’azienda di famiglia. È arrivato a 23 anni, occupandosi soprattutto di strategia e comunicazione, ed è diventato presidente dopo la morte del padre Giuseppe. Nel maggio 2026 ha lasciato i suoi incarichi nel gruppo per dedicarsi alla carriera artistica in Francia, dove ha fondato l’etichetta Tractopelle Musik.

A Fedez e Mr. Marra racconta anche le origini e com’è stato costruito l’impero sanitario di famiglia. «Mio nonno Luigi aveva fondato due strutture sanitarie, il Città di Pavia e il Policlinico San Donato e mio padre Giuseppe ha capito che per crescere bisognava puntare sulla cardiochirurgia, che negli anni Ottanta in Italia quasi non esisteva».

Poi l’acquisizione del San Raffaele nel 2012, dopo la crisi dell’ospedale fondato da don Luigi Verzè. Di quest’ultimo Rotelli ricorda anche alcune eccentricità: «Teneva animali esotici in ufficio, tant’è vero che una volta un chirurgo ha dovuto operare un leone a cui un osso aveva lacerato la trachea».

La decisione di lasciare l’azienda, spiega, è arrivata quando ha cominciato a sentire la mancanza di nuovi stimoli creativi. Per il gruppo, a suo giudizio, nei prossimi anni sarà sufficiente consolidare quanto costruito: «Per i prossimi 10 anni basterà fornire un buon servizio e gestire ciò che abbiamo ottenuto, dato che la legislazione europea per ora non ci consente di essere competitivi sul fronte dell’IA».

Le dieci ragazze a Montecarlo e i tre milioni di euro in regali

Rotelli vive nel Principato di Monaco con «una decina di ragazze». Ha una compagna storica, ma la loro non è una relazione esclusiva. «Io ho una ragazza principale. Stiamo insieme da 12 anni: lei è molto tollerante, ha capito la mia inclinazione per le donne e mi lascia avere altre ragazze. Nel tempo si è creata una comunità di un certo numero di persone che regolarmente ruotano intorno al mio universo», racconta.

Non si definisce poligamo, ma «poliamoroso». E soprattutto «molto generoso, come Berlusconi. Se tu mi rendi felice, perché devo farti fare una brutta vita?». I regali, del resto, sono una parte importante di questo rapporto. «Alle ragazze attuali piace avere moltissimi segni esteriori di ricchezza e per me prendere una borsa, un Cartier o un Rolex è come dire a qualcuno: “Vai a comprarti una brioche”. L’ultima volta che ho contato, ero arrivato a spendere due milioni e mezzo, quasi tre milioni di euro in un anno in regali».

Fedez e Mr. Marra gli chiedono se non tema che alcune donne stiano con lui più per i regali che per la sua persona. Rotelli non sembra preoccuparsene: «Non mi importa minimamente, a me interessa solo il risultato».

Anche fuori casa le cifre non cambiano molto. «Spendo fra i 30 e i 100mila euro a serata nei locali. In francese si dice flamber, cioè “bruciare” i soldi, ma io non li brucio. Li spendo in un’azienda che paga le tasse, paga l’Iva e fa lavorare le persone». Per lui, d’altronde, «i soldi non sono un valore, lo sono gli obiettivi». E sostiene che oggi guadagnare bene non sia poi così difficile: «Con Internet e ChatGPT abbiamo tutto in mano per fare facilmente duemila o tremila euro al mese. Non senza lavorare, ma senza bisogno di essere dei geni».

«Tra 10 o 20 anni il Servizio sanitario nazionale universalistico non esisterà più»

Sul futuro della sanità italiana Rotelli fa una previsione netta. «Nel 2013 ho capito che bisognava creare il brand Gruppo San Donato, che oggi tutti conoscono. Mi ridevano in faccia, ma con il debito che abbiamo e con l’invecchiamento della popolazione, qualunque sia il governo, tra 10 o 20 anni il Servizio sanitario nazionale universalistico di fatto non esisterà più, perché il mercato si autocorregge».

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, Rovelli è convinto che finirà per «far scomparire lavoro nel terziario». Ma in Europa, sostiene, il cambiamento sarà molto più lento rispetto agli Stati Uniti. «Non bisogna sottovalutare la burocratizzazione che c’è in Italia e in Europa. Negli Usa se chiami un taxi ne arriva uno senza conducente, mentre qui stiamo ancora litigando su Uber. Se la rivoluzione dell’AI come la intende Elon Musk arriverà anche qui, lo farà tra 30 anni. Detto questo, stiamo già utilizzando tantissimo l’AI, che aiuta il lavoro del medico. L’abbiamo già visto durante la pandemia, con un software in grado di prevedere l’evoluzione della malattia».

Berlusconi, la patrimoniale e il progetto di una Dubai in Sicilia

Politicamente, Rotelli si definisce «di destra e ultraliberale». Il suo modello è Silvio Berlusconi, soprattutto per le politiche fiscali. «Sono assolutamente contrario sia alla patrimoniale sia alla tassa di successione. Ringrazio Berlusconi, il mio politico preferito, per averle abolite. Sono i poveri a non poter scappare, non i ricchi. Perché i ricchi, se fai una legge che a loro non piace, se ne vanno via e cambiano anche il passaporto». Per Rotelli, invece di aumentare le tasse ai grandi patrimoni, bisognerebbe convincere chi ha molti soldi a spenderli in Italia. «Se spingessimo tutti i ricchi a spendere in Italia, non avremmo più problemi di conti. A Milano ha già funzionato, bisognerebbe fare 10 Milano in Italia».

E se potesse decidere lui? «Se diventassi presidente, sceglierei una zona poco sismica, magari in Sicilia, e farei una free zone senza tasse, per creare una Dubai in Italia».

Quando Fedez gli chiede «Le droghe? Le legalizziamo?», risponde senza esitazioni: «Assolutamente sì». Quanto alla prostituzione, sarebbe «la prima cosa» da legalizzare.

Più articolata la posizione sulle proteste dei giovani, sia in Italia sia in Francia. «Sono assolutamente d’accordo se la gioventù protesta perché oggi la scuola non ti prepara e la società è bloccata, ma non sono d’accordo sull’andare a spaccare le vetrine. Sono felice che in Italia la rivoluzione sia stata risolta in 48 ore, mentre in Francia la fanno tutte le settimane».