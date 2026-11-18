Secondo il racconto dell'artigiano, l'attore gli avrebbe impedito di lasciare la sua tenuta tra Ostuni e Cisternino, aggredendolo fisicamente e minacciandolo di morte per costringerlo a finire l'impianto elettrico

Una lite per lavori di manutenzione incompleti è degenerata, secondo l’accusa, in sequestro e minacce di morte. È lo scenario che emerge dalla testimonianza di Antonio Conserva, l’elettricista di Ceglie Messapica che ha portato a processo l’attore e regista israeliano Raz Degan, ora imputato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Davanti al giudice del Tribunale di Brindisi, Conserva ha spiegato la controversia di lavoro, culminata in una fuga a piedi attraverso i campi della Valle d’Itria e un malore dopo la tensione.

Cos’è successo nella casa di Degan

Al centro della vicenda ci sarebbero gli interventi eseguiti sull’impianto elettrico della proprietà dell’attore tra Ostuni e Cisternino nella mattinata del 31 luglio 2024. Stando alla versione di Conserva, la situazione sarebbe precipitata quando Degan avrebbe preteso il completamento immediato dei lavori, impedendo all’artigiano di allontanarsi. Per farlo, l’attore gli avrebbe sottratto le chiavi dell’auto e il cellulare, scatenando una lite con successivi spintoni e intimidazioni. In questo contesto si inserisce il passaggio più inquietante riferito in aula da Conserva: «Mi ha detto che mi avrebbe legato, appeso a un albero di ulivo e poi fatto sparire sotto un albero di ulivo».

Il malore dell’elettricista dopo la fuga

Preso dal panico e temendo per la propria incolumità, l’elettricista ha raccontato di essere a scappato, arrivando ad un cancello, «ma era chiuso e lì ho capito che era tutto premeditato, organizzato». Riuscendo poi a uscire dalla proprietà, Conserva si è messo in salvo, ma la forte tensione accumulata gli ha causato un malore, rendendo indispensabile l’intervento dei soccorritori del 118 e l’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo si è poi costituito parte civile nel processo ed è assistito dall’avvocato Pierpaolo Argentiero.

Come ha risposto la difesa di Degan

La linea della difesa, però, racconta un’altra storia. L’avvocato Francesco Bianco, legale di Degan, ha rispedito al mittente tutte le accuse, contestando in particolare la veridicità delle presunte minacce e della violenza descritta da Conserva. Nel corso dell’istruttoria è inoltre emerso un errore burocratico: in due verbali delle forze dell’ordine veniva citato un 36enne di nome Shir Degan, indicato come figlio dell’imputato. Una circostanza smentita sia dagli atti sia dalla difesa, dal momento che Degan non ha figli.

Quali sono le prossime tappe del processo

L’attore non era presente in aula durante l’ultima udienza, ma ha respinto ogni accusa. Non si esclude che possa decidere di deporre nelle prossime fasi del dibattimento per dare la propria versione dei fatti. L’appuntamento in aula è fissato per il prossimo 18 dicembre, data in cui il Tribunale di Brindisi riprenderà l’esame del caso per fare piena luce sulla vicenda, facendo valere la presunzione di innocenza che tutela l’imputato fino a un eventuale verdetto definitivo di condanna.