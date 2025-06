«So che sembra che sono andato fuori di testa, ma…», Raz Degan e il racconto svalvolato del digiuno di 10 giorni: «Come ho fatto» – Il video

Col piglio del guru, l'attore spiega ai suoi fan come ha superato il lungo periodo di digiuno senza mangiare praticamente nulla. Non tutti però sono sicuri che ne sia uscito meglio di prima

«Sicuro che fosse acqua e non whisky?» chiedono nei commenti a Raz Degan sotto il post dell’attore che dice di aver digiunato per 10 giorni. Dieta ferrea per l’attore, che racconta la sua impresa di vivere per tutti quei giorni bevendo solo acqua. O almeno così dice lui. Con uno strano accento italo-americano, l’attore racconta col sorriso di quanto gli abbia fatto bene ripulirsi smettendo di fatto di mangiare. Certo ai più non sembra proprio in bolla, ma lui assicura di sentirsi molto meglio. «Sicuro che ti abbia fatto bene?» gli chiede qualcun altro. Ma non manca chi è pronto a seguire il nuovo guru.

La novità «che ci è stata nascosta per 4000 mila anni»

«Oggi voglio parlare di una cosa che si chiama digiuno che ti fa molto bene alla salute – racconta l’attore recitando un po’ la parte dello stralunato – ti tiene giovane e intestini puliti. Vuol dire anche un pensiero pulito vuol dire un inizio di una nuova stagione». Lui racconta di aver appena finito di fare 10 giorni di solo acqua: «So cosa si dice: “Non è possibile, se non mangerò mia pasta morirò. Se non prenderò il mio caffè alla mattina non riesce ad accendere sta motore”. Però voglio dirvi qualcosa – assicura – C’è una novità nel giro che è stata nascosta da 4000 anni. Si chiama in salute».

Il prossimo digiuno a luglio

«So che sembra che sono andato fuori di testa – ammette l’attore – ma la verità è di gioia, è la gioia di sentirti vivo. Di essere una parte della natura splendida che circonda questo mondo assoluto bello. Guardate intorno a me, sono in un paradiso. Per quello io ve lo dico, provatelo, fate un digiuno, lasciate andare tutte le tentazioni del mondo e fate un’esperienza completamente rigioventù». Non contento, Raz Degan promette di fare un altro digiuno. Stavolta però «non così estremo». L’appuntamento è a luglio: «Pensavo a mini-reset di 3 giorni».