È il gennaio 1992, quattro mesi prima della strage di Capaci. Il magistrato è ospite di Babele su Rai2 per presentare il suo libro su Cosa Nostra ed è sotto attacco di critiche feroci per il suo lavoro al ministero della Giustizia

Tra le interviste rimaste nella storia della televisione italiana c’è quella che Corrado Augias, morto oggi 19 novembre a 91 anni, fece a Giovanni Falcone. È il 12 gennaio 1992. Il magistrato è ospite di Babele, su Rai 3, per presentare il suo ultimo libro. Mancano poco più di quattro mesi alla strage di Capaci. Nel corso della conversazione, Falcone pronuncia una delle frasi più amare della sua carriera: «Questo vuol dire che per essere credibili in questo Paese bisogna essere ammazzati?».

«Conoscere la mafia non significa condividerla»: la lezione di Falcone

L’occasione è la presentazione di Cose di Cosa Nostra, il libro-intervista scritto con la giornalista francese Marcelle Padovani. Falcone racconta la mafia, le sue regole e il rapporto con la società siciliana. Ma soprattutto insiste sulla necessità di conoscerla: «È importante parlarne correttamente perché non vi è dubbio che vi sia una maggiore sensibilità sociale rispetto a questo problema, ma spesso ne manca una giusta informazione». E aggiunge: «Conoscere un fenomeno non significa né condividerlo né stimarlo».