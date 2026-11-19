Corrado Augias e la telefonata sulla strage di Ustica: «Ci ordinarono di stare zitti». Cosa accadde in diretta Tv a Telefono giallo – Il video
«La verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti». È il 6 maggio 1988 e Corrado Augias, morto oggi 19 novembre a 91 anni, conduce su Rai 3 una puntata di Telefono giallo dedicata alla strage di Ustica. Otto anni prima, il 27 giugno 1980, un DC-9 dell’Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, era precipitato nel Tirreno, provocando la morte di tutte le 81 persone a bordo.
Durante la diretta arriva una telefonata destinata a diventare uno dei momenti più ricordati della trasmissione. Dall’altra parte della cornetta c’è un uomo che sostiene di essere stato un aviere in servizio al centro radar di Marsala la sera della tragedia. Racconta di aver visto qualcosa che, secondo lui, i vertici dell’Aeronautica avevano cercato di nascondere.
I tracciati radar e l’inchiesta di Paolo Borsellino
L’uomo racconta che quella sera lui e altri militari avrebbero visto i tracciati radar, la cui esistenza era stata negata dai vertici dell’Aeronautica. «Noi li abbiamo visti perfettamente», assicura. Poi aggiunge che il giorno successivo un maresciallo avrebbe ordinato loro di non parlarne. Dopo otto anni di silenzio, spiega, si è deciso a chiamare per un «fatto emotivo interiore». Augias cerca di approfondire la testimonianza, ma l’uomo riaggancia senza rivelare la propria identità.
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La telefonata spinge Paolo Borsellino, all’epoca procuratore di Marsala, ad aprire un’inchiesta. Vengono interrogati i militari in servizio la notte della strage, ma nessuno viene identificato come autore della chiamata. L’indagine viene archiviata senza che il racconto trovi riscontri sufficienti.