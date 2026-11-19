È il 6 maggio 1988. Un uomo racconta in diretta ciò che avrebbe visto sui radar di Marsala la notte del disastro. Poi riaggancia senza rivelare la propria identità. La sua testimonianza spingerà Paolo Borsellino ad aprire un'inchiesta

«La verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti». È il 6 maggio 1988 e Corrado Augias, morto oggi 19 novembre a 91 anni, conduce su Rai 3 una puntata di Telefono giallo dedicata alla strage di Ustica. Otto anni prima, il 27 giugno 1980, un DC-9 dell’Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, era precipitato nel Tirreno, provocando la morte di tutte le 81 persone a bordo.

Durante la diretta arriva una telefonata destinata a diventare uno dei momenti più ricordati della trasmissione. Dall’altra parte della cornetta c’è un uomo che sostiene di essere stato un aviere in servizio al centro radar di Marsala la sera della tragedia. Racconta di aver visto qualcosa che, secondo lui, i vertici dell’Aeronautica avevano cercato di nascondere.