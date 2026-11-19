Corrado Augias, la camera ardente in Campidoglio. Le reazioni e i messaggi: l’applauso al Senato congela le liti, l’addio di Cazzullo – La diretta
Il giornalista, scrittore e autore televisivo Corrado Augias è scomparso stamattina a 91 anni. L’Aula del Senato lo ha ricordato con un lungo applauso bipartisan con il Presidente La Russa che ha chiesto un attimo di silenzio associandosi al cordoglio. L’ipotesi della camera ardente per il giornalista è sabato in Campidoglio. Il ricordo del collega Cazzullo: «Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te».
Salerno: «Ciao Corrado, grazie per tutto quello che ci hai dato»
Andrea Salerno, direttore della rete di la7: «Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta la7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme».
Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta @La7tv si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme. https://t.co/WdNjdcB7g7
— Andrea Salerno (@SalernoSal) November 19, 2026
Conte: «Augias ci ha insegnato che cultura è indispensabile per essere liberi»
«Con i suoi articoli, i suoi libri, la sua tv ci ha insegnato che la cultura è una chiave indispensabile per essere liberi, interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo, aprire le porte su un futuro migliore. Quella di Corrado Augias è una perdita grande per il Paese. Il M5S si stringe in un abbraccio attorno al dolore dei suoi cari». Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte.
Il cordoglio della Rai
«Un acuto, e arguto, osservatore del nostro tempo e uno dei volti simbolo, per decenni, della Rai». Così l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, il Cda e l’intera azienda ricordano Corrado Augias, scomparso oggi, e si stringono affettuosamente ai suoi familiari. «Dai tempi del Tg1, negli anni ’60, lo sguardo di Augias ha spaziato dalla cronaca alla cultura, con un linguaggio tanto appassionato e rigoroso quanto coinvolgente e capace di parlare a tutti i pubblici. Nella storia della Rai restano programmi preziosi come il suo Telefono Giallo, Quante Storie, Città segrete, senza dimenticare le incursioni nel mondo dei libri in Babele e in quelle nella musica classica con La gioia della musica, insieme all’Orchestra Rai. A lui, va il pensiero riconoscente di tutta l’azienda, con la profonda consapevolezza che quanto Augias ha dato al Servizio Pubblico resta un patrimonio comune, al quale continuare a ispirarsi».
Luca Zaia: “Una voce che lascia il segno”
«Con la sua cultura e la sua capacità di raccontare storia, letteratura e attualità ha avvicinato generazioni alla conoscenza. Una voce che lascia un segno importante nella cultura», ha scritto su X Luca Zaia.
Ci ha lasciato Corrado Augias, giornalista, scrittore e volto storico della televisione italiana. Con la sua cultura e la sua capacità di raccontare storia, letteratura e attualità ha avvicinato generazioni alla conoscenza. Una voce che lascia un segno importante nella cultura. https://t.co/gREEsBNKhK
— Luca Zaia (@zaiapresidente) November 19, 2026
Nell’Aula del Senato lungo applauso bipartisan
L’Aula del Senato ha ricordato Corrado Augias con un lungo applauso bipartisan. La capogruppo di Iv Raffaella Paita ha annunciato la notizia della morte del giornalista in Aula durante il dibattito sul dl scuola, fino a quel momento particolarmente acceso e ricco di scontri e liti. Senatori di opposizione e di maggioranza si sono alzati in piedi. Il presidente Ignazio La Russa si è associato al cordoglio, chiedendo qualche attimo di silenzio.
Cazzullo: «Non ci sarà più nessuno con la tua grazia»
«Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te». Così su Instagram Cazzullo.