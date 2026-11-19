Un fiume di post e messaggi di cordoglio per il giornalista scomparso a 91 anni. Il ricordo di colleghi e amici, oltre che del mondo della politica e della cultura

Il giornalista, scrittore e autore televisivo Corrado Augias è scomparso stamattina a 91 anni. L’Aula del Senato lo ha ricordato con un lungo applauso bipartisan con il Presidente La Russa che ha chiesto un attimo di silenzio associandosi al cordoglio. L’ipotesi della camera ardente per il giornalista è sabato in Campidoglio. Il ricordo del collega Cazzullo: «Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te».