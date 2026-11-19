Alla Milano Music Week l’etichetta di Marta Donà ha riunito il suo roster ai Magazzini Generali. Sul palco anche Giovanni Toscano, Lea Gavino e la new entry nell'etichetta Nada. Il momento più intenso è arrivato dopo l'esibizione di Angelina Mango, commossa davanti ai fan: «È una serata molto magica», ha detto l'artista

«Mi sento fortissima in questo momento. Tipo che niente può farmi del male. Auguro di sentirvi così anche solo per un secondo». Al termine della sua esibizione, Angelina Mango ha colto l’occasione per rivolgere qualche parola ai fan. Grande la commozione, sua ma anche della platea. La cantante si è esibita ieri, 18 novembre, ai Magazzini Generali di Milano, in occasione di “LaRec – Il Festival”, nell’ambito della Milano Music Week. LaRec è la nuova identità dell’etichetta discografica indipendente fondata da Marta Donà, nata dal rebranding di LaTarma Records. Il live show, prodotto da LaLate, ha riunito sullo stesso palco tutti gli artisti del roster: Giovanni Toscano ha aperto con “Piccolo Tornado”, poi si sono alternati Lea Gavino, Cate Lumina e Settembre. Il finale è toccato a Nada, nuovo ingresso nell’etichetta.

Le parole di Angelina Mango al termine della sua esibizione

Uno dei momenti più intensi della serata è arrivato proprio quando Angelina Mango ha finito di cantare: «Sto tremando come una foglia – ha detto –. Non ce la facevo più, sono qua praticamente da questa mattina. Non vedevo l’ora di vedervi e secondo me questa è una serata molto magica, io lo sento».

Lo stop per prendersi cura della propria salute mentale e il ritorno sulla scena

Parole cariche di significato, soprattutto se si guardano gli ultimi anni della cantante. Mango è tornata sulla scena a ottobre 2025 con l’album “caramè”, dopo uno stop di un anno per prendersi cura della propria salute mentale. All’album è seguito il tour “Nina canta nei teatri”, poi quest’estate il duetto “Canto d’amore” con Marco Mengoni. Infine, lo scorso 16 ottobre è uscito il nuovo singolo “Vita da adulti”, scritto da lei e prodotto da Michelangelo.