L'annuncio in un video sul suo canale Youtube per alcune frasi dette contro un ristorante di Taranto, Fabulà

“Franchino Er Criminale”, nome d’arte di Alessandro Bologna, noto food blogger e conduttore televisivo, è stato condannato per diffamazione nei confronti del locale tarantino Fabulà. Ad annunciarlo proprio Franchino con un video sul suo canale youtube. Il tribunale di Viterbo ha stabilito infatti al termine del processo nato dal sequestro del video fatto dal food influencer dopo aver provato i prodotti del locale. La vicenda, nata dalla denuncia presentata dall’avvocato De Fazio, portò al sequestro del video pubblicato all’epoca sul canale youtube: fu il pm Marzia Castiglia a chiedere e ottenere l’oscuramento del filmato. La difesa dell’imputato aveva chiesto non solo l’assoluzione, ma anche il riposizionamento del video: il giudice, però ha dato ragione alla Procura e all’avvocato De Fazio.

Perché la causa per diffamazione

I fatti risalgono a giugno 2023, quando il food blogger provò tre ristoranti a cui una grossa azienda di social media marketing aveva attribuito ottimi voti. Una delle tre recensioni, quella nei confronti di Fabulà, divenne un caso giudiziario. Negli atti della procura ionica, era scritto, che alla sola visione delle pietanze, con aria disgustata, aveva iniziato ad esclamare espressioni denigratorie e lesive della reputazione professionale del locale gestito da due giovani imprenditori. «Queste magnatevele voi. Cos’è questa sbobba, assaggio solo per la scienza» aveva detto nel video.