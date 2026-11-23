L'ex capitano della Roma inaugura l'ottava stagione del programma di Rai 2. Dalla fine del matrimonio con Ilary Blasi al rimpianto per il padre: «Non gli ho mai detto "ti voglio bene". Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli, e so che sbaglio»

È tutto pronto per il ritorno di Belve. Domani, martedì 24 novembre alle 21.25 su Rai 2, riparte l’ottava stagione del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani (prodotto da Our Films), e l’apertura è affidata a un ospite d’eccezione: Francesco Totti. L’ex numero 10 giallorosso si concede in un’intervista fiume intensa e senza filtri.

Il rimpianto per il padre e il rapporto con i figli

Uno dei passaggi più toccanti del faccia a faccia riguarda la sfera familiare. Con gli occhi lucidi, Totti ricorda il padre scomparso e confessa un grande rimpianto: «Non gli ho mai detto “ti voglio bene”». Alla domanda della conduttrice su cosa gli manchi di più, la risposta arriva diretta: «L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi, quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto, ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli, e so che sbaglio».

La fine con Ilary Blasi e la nuova vita con Noemi Bocchi

Inevitabile il capitolo sentimentale. Fagnani riprende una vecchia dichiarazione rilasciata proprio a Belve da Ilary Blasi, secondo cui la coppia non avrebbe mai potuto superare un tradimento: «Aveva ragione?», incalza la giornalista. «È successo. Non riesco a perdonare», taglia corto Totti, che poi apre il cuore anche sul presente accanto a Noemi Bocchi, lasciando intendere possibili importanti sviluppi futuri per la coppia.

Le delusioni professionali e il futuro con la Roma

L’intervista ripercorre anche le ombre della carriera e dei rapporti personali legati al successo. Quando Fagnani gli chiede se qualcuno si sia approfittato della sua posizione negli anni d’oro, l’ex capitano non usa giri di parole: «Persone impensabili: familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi, non lo rifarei».

Amarezza anche sul finale della sua avventura in giallorosso: «Avrei preferito che la società mi rispettasse di più». Eppure, quando si parla di un eventuale ritorno nella Roma, Totti regala una risposta a sorpresa tutta da scoprire nella puntata di domani. Non mancano infine i sorrisi, come durante un divertente “test di romanità” in cui la conduttrice lo sfida a sciogliere l’acronimo SPQR.

Gli altri ospiti e le novità della stagione

Accanto a Francesco Totti, nella prima puntata dell’ottava edizione siederanno sullo sgabello anche l’attore Pierfrancesco Favino e la dama di Uomini e Donne Gemma Galgani. Confermata la formula vincente del programma, arricchita quest’anno da una novità: i celebri provini cambiano veste e diventano “Belve in prova”, uno spazio in cui persone comuni si sottoporranno alle domande di Francesca Fagnani.