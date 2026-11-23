Nonostante tutto, resta col sorriso sulle labbra dice l'imprenditrice di Pompei, che ha tentato il blitz alla presentazione del libro dell'amico ex conduttore di Report. Da cui però è rimasta profondamente delusa

Chi si aspettava il servizio dello Stato delle cose su Rai3 sulla presenza del libro di Sigfrido Ranucci a Napoli e l’attesissima incursione di Maria Rosaria Boccia è rimasto deluso. Massimo Giletti si è preso il rischio di rinviare l’evento imperdibile per gli appassionati del genere, preferendo parlare del suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Scelta per carità considerata «opportuna» dall’ex amante di Gennaro Sangiuliano, che però cede alla tentazione di spoilerare quel che è successo, quantomeno a lei. Con un pizzico di delusione per il trattamento ricevuto anche dal suo supereroe Sigfrido.

La promessa di Maria Rosaria: alla presentazione ci sarò

A quell’organizzazione Boccia non sarebbe stata mai gradita. Questo almeno sosteneva lei nei giorni scorsi, che prometteva comunque la sua presenza con o senza il benestare di chi gestiva l’evento. Gli organizzatori dal canto loro avevano chiarito che si trattava di un evento pubblico, a cui nessuno si sarebbe sognato di impedire la partecipazione. Ma qualcosa deve essere andato storto, secondo il racconto di Boccia sui social.

Il trattamento «poco umano»

L’occasione per vedere i nudi fatti della cronaca dalle telecamere di Giletti arriverà solo la prossima settimana. Ma già ora l’imprenditrice di Pompei denuncia doverosamente «un trattamento poco umano e inelegante ricevuto da Alessandra Caldoro e Carlo Tarallo», cioè gli organizzatori. Boccia insomma non avrebbe potuto mettere piede alla presentazione. E quel che è peggio è stato il comportamento di Ranucci. Anzi, quello che non ha fatto: «Il mio stupore – tuona Boccia – per il mancato intervento di Sigfrido Ranucci. Da chi ha fatto della denuncia delle ingiustizie la propria cifra professionale, mi sarei aspettata una diversa sensibilità».

Il rimbrotto di Maria Rosaria Boccia all’amico Sigfrido

Ci mancherebbe, non basta questo per rovinare un rapporto d’amicizia solido come il loro. Ma Boccia ancora un po’ piccata con il suo mito lo è: «La storia insegna che il silenzio, talvolta, pesa quanto le parole – rimbrotta all’amico – Il mio affetto per Sigfrido resta immutato; auspico soltanto che continui a essere quella voce libera, indomita e indipendente che abbiamo imparato a conoscere, anche quando prendere posizione comporta andare controcorrente».