Il rischio è che oggi si parli tanto di quel che è successo a De Gennaro, dice l'ex conduttore di Report, dimenticando quanto sia successo a lui. L'ultimo parallelismo del vicedirettore di Rainews, che come l'ex capo della polizia si sente vittima di una «gogna mediatica»

«Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro (il suicidio n.d.r.), non l’abbia avuto anche io» dice Sigfrido Ranucci, che al Resto del Carlino torna a contestare come la sua vicenda e l’amicizia con Valter Lavitola siano stati trattati dai media. In una sorta di parallelismo tra lui e l’ex capo della polizia, dopo quelli con statisti e simboli dell’antimafia, Ranucci insiste nel definirsi la vittima di una «gogna mediatica». Nell’intervista firmata da Federico Tommasini, il giornalista parla di «oltre 3500 articoli» scritti su di lui. L’ex conduttore di Report, oggi vicedirettore di Rainews, osserva quanto oggi si parli di quello che è accaduto a Gianni De Gennaro, con il rischio di dimenticare quanto sia stato pubblicato sul suo conto. Il pensiero, spiega, ha cercato di scacciarlo «per fare forza a tutte quelle persone che mi stavano attorno». Aggiunge di non aver mai pensato di fermarsi e di provare ora a continuare il suo mestiere «con i pochi mezzi che mi sono rimasti».

Il libro “Navigare senza paura” e i rischi della rete per i giovani

Ranucci è stato in Romagna per incontrare gli studenti delle scuole secondaria e presentare ovviamente il suo libro “Navigare senza paura”, dedicato ai rischi e alle opportunità della rete. L’idea nasce dal suo «osservatorio privilegiato» di conduttore di Report: oggi la maggior parte delle persone si informa attraverso il cellulare e i social e «non sempre privilegia la verità». Ai ragazzi, secondo Ranucci, mancano «le regole». Passano gran parte del tempo in un luogo virtuale dove pensano che tutto sia consentito, ma «quello che è vietato fuori dalla rete è vietato anche dentro», e un contenuto condiviso può condizionare la vita di un’altra persona. Con l’intelligenza artificiale distinguere il vero dal falso diventa sempre più difficile e il rischio aumenta. Per questo, dice, bisogna mantenere la capacità di giudizio, andare alle fonti e verificare: «È quello che dovrebbe fare un giornalista».

Lavitola e Report, la versione di Ranucci sulla «gogna»

L’intervista ripercorre anche gli ultimi mesi del giornalista, tra l’attentato subìto, le polemiche sul rapporto con Lavitola e la vicenda legata alla conduzione di Report. Ranucci racconta che gli ha fatto «tanto» male e che lo ha spaventato la capacità di questo sistema di moltiplicare le notizie e costruire una gogna. «Ogni giorno arrivava una versione diversa», spiega, mentre il rumore di fondo ha coperto i fatti e le versioni si rincorrevano senza essere verificate. Su Report parla di «un’operazione che aveva l’obiettivo di distruggere l’unica trasmissione che faceva ancora approfondimento nella produzione italiana», e vederla senza di lui gli ha fatto male. La fiducia nel mestiere come lo intende lui però resta intatta: «Come potrei? Il giornalismo è necessario, ne abbiamo tutti bisogno».