Bergoglio racconta passaggi intimi e sconosciuti della sua vita negli scritti che la Chiesa ha deciso di pubblicare. Tra questi una crisi spirituale avuta all'epoca in cui era Pontefice

Papa Francesco raccontò di aver visto il diavolo. Lo scrisse nel suo diario dove per 32 anni a partire dal 1992 annotò riflessioni sulla vita spirituale. E che Jorge Mario Bergoglio diede poi al cardinale Víctor Manuel Fernández, fra i più stretti collaboratori. Il diario verrà pubblicato dalla Librieria Editrice Vaticana. Il Diario personale di Papa Francesco (Lev) riporta «passaggi intimi e sconosciuti della propria esistenza», dice a La Stampa il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Ma anche l’incontro con il diavolo.

Papa Francesco e il diavolo

«Da studente Jorge Mario Bergoglio ha studiato la dottrina degli angeli decaduti ed era fermamente consapevole della presenza del male nella storia dell’uomo. Di Satana ha parlato in alcune omelie. Nei suoi appunti c’è di più: l’esperienza personale, la visione del tentatore e delle porte dell’inferno», aggiunge Semeraro. E ancora: «il Bergoglio che ho conosciuto 13 anni prima dell’elezione pontificia aveva una vita spirituale molto forte e radicale. Non era estroverso come si è successivamente manifestato al mondo nel ministero papale. Aveva un misticismo insito nel modo di vivere la propria missione come dedizione totale a Dio. La notte oscura che rivela di aver superato è stata una crisi, ossia un’impegnativa fase di crescita interiore. Negli esercizi spirituali dei gesuiti le questioni del peccato, dell’esame di coscienza e della meditazione sull’inferno sono alla base di ogni percorso religioso. Dal seminario a piazza San Pietro».

La storia

La storia dell’incontro con il diavolo è a pagina 53 del diario. Fernández la racconta nel dettaglio in un’intervista al Corriere della Sera: «“Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”». I primi due episodi sono questi: «1) Circa 15 anni fa. L’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti. 2) Nella celebrazione della cappella del Carmelo. Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo, più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco. Poi ha cercato di avvicinarsi e io sono scappato stringendo il Rosario e chiedendo alla Vergine… La curiosità lottava con il Rosario. E la Vergine mi ha salvato”».

Il terzo episodio

Il terzo episodio accade mentre Bergoglio era già Papa: «Francesco scrive: “Al mio ritorno dal viaggio in Cile, pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, durante un incontro, lo vidi e sentii la sua voce, trionfante, padrona di tutto: “Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo”. Così come non posso dimenticare gli occhi delle due precedenti, in questo caso non posso dimenticare il potente rantolo della sua voce. Il Signore mi ha dato l’opportunità di lasciare quell’incontro e così sono stato liberato”» . La data è il 21 gennaio 2021. «E tre giorni dopo aggiunge: “Ma c’è qualcosa che è rimasto, come un’impronta”».

La crisi spirituale

Per Francesco cominciano due anni di crisi spirituale, da cui esce nel Natale del 2022: «Sì. Il Papa avverte quella che definisce la seduzione pagana. La fatica a gestire il potere. Il potere che ha un Papa non è solo interno alla curia; riguarda i rapporti internazionali. E per lui rappresentava una forte tentazione». Ma dall’esterno non trasparì nulla: « Non si trovano gesti suoi che mostrino un uomo ossessionato dal potere, che maltratta le persone. Era una cosa interiore. La paura di arrivare a un punto demoniaco. La necessità di ricordare che era un semplice uomo, una creatura di Dio, un bisognoso».

Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo

Il 30 dicembre 2022 si definisce: «Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su se stesso…». Nel testo c’è un altro episodio sconvolgente: «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare».

Le porte dell’inferno

«Il testo spagnolo è: “Vi las puertas del infierno, la seducción pagana con todas sus fuerzas”. Non si tratta in nessun modo di una seduzione edonistica. Bergoglio era del tutto disinteressato all’edonismo, all’eros, al piacere dei sensi. Era un uomo morigeratissimo. Di un’austerità assoluta. Non ha mai fatto una vacanza in vita sua, non prendeva neppure un gelato. La tentazione pagana è rifiutare il Dio vero per adorare idoli, o peggio ancora adorare se stessi. La tentazione più forte è il potere mal gestito».

Il diavolo appare come una figura fisica. «Lui diceva sempre: quando ti appare questa figura tu devi scappare immediatamente, non entrare mai in dialogo. Non si deve dialogare con il male, meno ancora con il male assoluto. Non si deve entrare in rapporto. Così, quando vide nel coro della chiesa due luci, che erano gli occhi del demonio, non si fermò a guardarlo. Per questo non poteva descriverlo nel dettaglio: ha ricevuto quella luce ed è subito fuggito, usando il rosario come un’arma. L’ultima volta, durante una riunione, ha sentito il rantolo, quasi il russare del diavolo, ma non si è fermato ad ascoltarlo, immediatamente è uscito».