Il racconto di un colloquio con l'ex capo della polizia su Totuccio Contorno e sulla "pista nera" per le stragi di mafia. La frase «Anche tu ti portavi in giro Contorno» e la risposta dello Sbirro. Che decide di avallare le accuse ai neofascisti per Capaci. Forse per difendersi

«Sai come fanno l’amore due porcospini? Con cautela». Gianni De Gennaro non era un uomo che parlava a caso. E nel consiglio che ha dato a Luca Rossi a proposito di un libro che il giornalista voleva scrivere sulle stragi di mafia e la pista nera c’è tutta la sua capacità di dire e non dire. Ma nel racconto del giornalista che ha parlato con lo Squalo prima del suicidio c’è molto di più. Perché attraverso gli scambi di battute nell’ultimo dialogo tra i due è possibile capire quale fosse l’accusa nei confronti dell’ex capo della polizia e perché lui la ritenesse tanto infamante. E chissà se vera o falsa.

De Gennaro

Rossi, giornalista, nel luglio del 1992 incontrò il magistrato Paolo Borsellino a Palermo. Dieci giorni prima della strage di via D’Amelio parlò con il giudice di Capaci e della morte del collega e amico Giovanni Falcone. Nel luglio 2024 è stato ascoltato dalla Commissione Antimafia. E, racconta oggi in un articolo su Corriere della Sera, dopo la sua audizione ha parlato con De Gennaro. Prima, ricorda, aveva detto che Borsellino gli aveva confidato che l’omicidio di Falcone secondo lui era collegato a quello di Salvo Lima «per una questione di appalti». L’incontro con De Gennaro avviene il 10 giugno 2026. All’epoca lo Sbirro sa già dell’indagine nei suoi confronti a Caltanissetta.

Il Centro Studi Americani

Sa anche di essere intercettato e che c’è una microspia nel luogo in cui incontra il giornalista. Quello che dice, quindi, va letto con questa prospettiva. L’ingresso del luogo è esattamente davanti al punto in cui le Brigate Rosse parcheggiarono la Renault 4 con il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio 1978. «L’ho scelto perché qui mi lasciano fumare», spiega all’interlocutore. E appena lui fa una battuta sulla Cia, replica come sempre: «Cent’anni fa, forse». Il colloquio è pieno del suo umorismo: «Di tutto questo non me ne occupo più. Sono solo un povero pensionato. Con una sola soddisfazione: che non sono un pensionato povero». Poi arriva il punto.

«Anche tu ti portavi in giro Contorno»

Rossi dice che la discussione finisce sui depistaggi, l’arresto di Totò Riina e Bernardo Provenzano, e sulle «derive che qualsiasi operazione di polizia si trascina una volta conclusa». Poi la frase decisiva:

«Del resto» dico, «anche tu ti portavi in giro Contorno». Lo dico con ingenuità, ma lo sguardo di De Gennaro diventa secco. «Io non ho mai portato in giro Contorno: era il Corvo che lo diceva». «Ma non me l’avevi detto tu?». «Temo che la lucidità dei tuoi ricordi si sia un po’ appannata con gli anni».

Quando Rossi formula un’accusa ben precisa, anche se mascherata all’interno di un dialogo leggero, De Gennaro si irrigidisce e lo smentisce. Gli dice che non ricorda bene. Poi il dialogo va ancora avanti.

Contorno, la pista nera, il porcospino

«Beh, sia la vedova di Reina che quella di Mattarella hanno identificato Giusva Fioravanti come il killer: su questo Falcone non aveva dubbi». «Non aveva dubbi, dici?». «Sì». «Adesso sono sicuro, la lucidità dei tuoi ricordi va rivista». «Non intendo la pista nera, dico solo quei due specifici omicidi. La pista nera mi sembra implausibile comunque». «Sei sicuro?» sorride. «Sì». «Pietro Rampulla». «Rampulla?». «L’artificiere della strage di Capaci. Quello che ha preparato la bomba. Era un fascista di Ordine nuovo in contatto con l’altro fascista, Paolo Bellini di Avanguardia nazionale, quello della strage di Bologna». Allarga le braccia. «Mafiosi e fascisti» dice. «Vedi com’è complicato? Non farti suggestionare». «Appunto. Per questo sono qui. Secondo te questo libro lo devo scrivere?». Mi guarda, prende un attimo di tempo. «Sai come fanno l’amore due porcospini?» risponde. «No». «Con cautela».

L’accusa

Eccola quindi l’accusa che De Gennaro temeva di dover fronteggiare. Totuccio Contorno tornò in Italia da latitante dopo essere stato rilasciato dalla polizia americana. Per mesi a Palermo accumulò armi (che vennero ritrovate, ma nessuna aveva sparato in quei mesi) ed ebbe contatti con gli altri della fazione perdente della seconda guerra di mafia. E con l’obiettivo di vendicarsi dei Corleonesi. Quell’arresto in strane circostanze fu oggetto di chiacchiere per molto tempo. Perché si pensò per molto tempo che qualcuno avesse favorito la latitanza di Contorno con l’obiettivo di capire se riusciva così a catturare i Corleonesi.

Portare in giro Contorno

La locuzione «portare in giro Contorno» si riferisce esattamente a questo. Portarlo a spasso per Palermo in attesa delle sue vendette. Ed ecco quindi l’accusa nei confronti di De Gennaro. Infamante, e chissà se vera. Lui la nega. E nel colloquio con Rossi sembra anche dare oggettivamente elementi di credibilità alla “pista nera”. Ovvero alla collaborazione tra mafia e neofascisti per le morti di Falcone e Borsellino. Una collaborazione che viene vista, all’interno di una tesi storica, come l’indizio che altri poteri oltre a Cosa Nostra volessero la morte dei due giudici antimafia che avevano il viziaccio di seguire i soldi per trovare i mafiosi. De Gennaro accredita l’una e si difende dall’altra. Anche perché la pista nera esclude «mafia e appalti».

De Gennaro e Falcone

C’è un’altra storia significativa che riguarda quegli anni oggi su Repubblica. La racconta Carmelo Carrara, magistrato del pool antimafia tra 1984 e 1992. «Con Giovanni Falcone e Gianni De Gennaro siamo andati non so quante volte negli Stati Uniti per indagini e per ascoltare collaboratori di giustizia. C’era un’intesa davvero particolare fra di loro. Ma dopo il 1989 dovette accadere qualcosa, i rapporti tra Falcone e De Gennaro cambiarono. Anche se ufficialmente è rimasta la storia di una grande amicizia».

De Gennaro e Mori

Cosa successe? «Ricordo che un giorno l’allora procuratore aggiunto Falcone convocò tutto il pool nel suo ufficio. Ci disse che c’era da discutere una questione molto delicata: Giovannello Greco e Natale Rimi, esponenti delle cosche perdenti, erano intenzionati a collaborare con la giustizia, ma si trovavano a Palma di Maiorca, in Spagna. All’epoca, Greco era anche latitante. Insomma, una situazione complessa. Falcone propose di interessare i servizi segreti. Io, che sono sempre stato molto diretto, dissi: “Ma noi siamo magistrati, non possiamo avere contatti diretti con i servizi segreti”. E aggiunsi: “Perché non fai come hai fatto con il collaboratore Calderone? Quella volta hai mandato De Gennaro”. Falcone mi guardò, con aria parecchio irritata e disse: “Ma, adesso, che c’entra De Gennaro?”. Non capii perché aveva avuto quella reazione. Una cosa è certa, a Palma Falcone mandò il colonnello Mori».

L’Addaura

L’episodio accade dopo il fallito attentato dell’Addaura. E c’è anche la versione di De Gennaro: «All’epoca, io ero di casa allo Sco. Un giorno andai a trovare De Gennaro, con lui e Falcone avevamo gestito la collaborazione di Francesco Marino Mannoia. Chiesi: “Si è visto Giovanni?”. E De Gennaro, serissimo, rispose: “Giovanni chi?”. Insomma, qualcosa era cambiato per davvero fra di loro». E questo perché «Falcone aveva sempre lavorato con Polizia e Finanza, tranne per qualche attività legata al territorio, in cui aveva coinvolto l’Arma. Ecco perché quella scelta di iniziare a lavorare con Mori, che era stato fino al 1990 comandante del Gruppo carabinieri Palermo e poi al Ros, doveva aver pesato di certo nei rapporti con De Gennaro». Poi, la domanda: può aver inciso la vicenda del ritorno in Sicilia di Contorno? «Non saprei dirle».