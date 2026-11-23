La donna è stata costretta a pagare 87 euro e a perdere tre punti sulla patente. Secondo la Muncipale «il permesso era esposto in modo non leggibile»

Trova il posto per disabili occupato, chiama la polizia, ma quando questa arriva le dà una multa e le toglie tre punti dalla patente. È la storia assurda – racconta il Messaggero – capitata a una pensionata con invalidità ad Ancona. La donna stava cercando parcheggio, ma aveva trovato il posto auto riservato alle persone con disabilità occupato da un’auto sprovvista del tagliando. Ha segnalato quindi al comando di polizia locale la sosta abusiva, ma la Municipale non aveva nessun vigile da inviare. Dopo qualche ora passata in auto (l’anziana non sapeva dove lasciarla a causa dei problemi di deambulazione) la donna ha finalmente trovato lo stallo libero e ha potuto parcheggiare. Tuttavia, la Municipale è intervenuta e ha multato la vettura della donna per aver esposto «il permesso in modo non leggibile».

Perché è stata multata

La colpa della donna è quella di aver messo il tagliando che autorizzava la sosta troppo a ridosso della guarnizione del vetro anteriore dell’auto. Una disattenzione da 87 euro, oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente, quando sarebbe bastato chiamare in centrale per trasmettere i dati del veicolo e verificare che il permesso era autentico e che la donna aveva già effettuato delle chiamate per sollecitare l’intervento dei vigili.