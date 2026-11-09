Maxi multa da 140mila euro a Ultima Generazione per il blitz agli Uffizi: «Non abbiamo danneggiato le opere, il governo vuole punire il dissenso»

Sette attivisti sanzionati con 20mila euro a testa in base alla norma "eco-vandali" per le foto dell'alluvione attaccate con lo scotch sui vetri protettivi di Botticelli nel 2024. Il collettivo annuncia ricorso: «Legge incostituzionale, cifra senza senso»

Ventimila euro a testa, per una sanzione complessiva pari a 140mila euro. È la maxi multa che sette attivisti di Ultima Generazione dovranno pagare per le due proteste dimostrative messe a segno nel 2024 all’interno delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Il provvedimento è stato formalizzato in applicazione della legge 6/2024, la cosiddetta norma contro gli «eco-vandali» promossa dal governo Meloni. Il movimento ambientalista ha però annunciato che presenterà ricorso contro i verbali chiedendo ai giudici di sollevare la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che «la sanzione è sproporzionata rispetto al fatto ed è stata scritta per colpire un singolo movimento».

Le azioni su Botticelli e le foto di Campi Bisenzio

I fatti risalgono al 13 febbraio e al 3 marzo 2024, quando gli attivisti del collettivo per il clima entrarono nel polo museale fiorentino per incollare con del nastro adesivo di carta, sopra le teche protettive trasparenti della Nascita di Venere e della Primavera di Sandro Botticelli, le immagini dell’alluvione che pochi mesi prima aveva sommerso Campi Bisenzio e la piana fiorentina.

Nessuna opera d’arte venne toccata o danneggiata. Sul piano penale, infatti, per il blitz del 13 febbraio il tribunale di Firenze ha già pronunciato lo scorso maggio una sentenza di assoluzione per tre militanti del gruppo. Sul piano amministrativo, invece, l’iter previsto dalla nuova normativa ha fatto scattare le sanzioni pecuniarie, che sulla carta possono spingersi fino a quota 60mila euro: misure che «sono decise direttamente dal prefetto senza passare da un processo», evidenziano dal movimento.

La replica degli attivisti: «Non pagheremo»

Come scrive il Corriere della Sera, a contestare duramente la notifica è Giacomo, 32 anni, impiegato informatico tra i destinatari delle multe: «Mentre il governo si lamenta per le proteste violente, ecco cosa ha fatto per reprimere quelle non violente. È vergognoso: 20mila euro per dello scotch di carta. Una cifra che non ha alcun senso. Non ha lasciato nemmeno il segno della colla sul vetro. Questa multa non punisce un danno, perché un danno non c’è. Punisce il dissenso. Il governo Meloni ha scritto una legge su misura per noi. Pur di non affrontare i problemi veri di questo paese, il carovita, le bollette, i territori che finiscono sott’acqua, preferisce zittire chi alza la voce. Ma la gente non si fa più prendere in giro: le mobilitazioni che in queste settimane hanno unito settori diversi della società lo dimostrano. Non pagheremo e continueremo a lottare, dentro e fuori dai tribunali».