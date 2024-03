Nuovo blitz di Ultima Generazione agli Uffizi di Firenze, le immagini delle alluvioni sulla Primavera di Botticelli – Il video

Nuovo blitz di Ultima Generazione agli Uffizi di Firenze. Questa mattina, domenica 3 marzo, un gruppo di eco-attivisti ha attaccato dei volantini, ritraenti i disastri delle alluvioni, sul vetro protettivo della Primavera di Botticelli e sulle pareti della Galleria. Cinque ragazzi sono stati invece fermati prima dell’azione, durata pochi minuti. Subito, secondo quanto si apprende, i custodi del museo avrebbero spento le luci della sala e invitato i visitatori ad uscire. «Nel 2023 a Campi Bisenzio il fango ha distrutto tutto, lasciando dietro di se più di due miliardi di euro di danni e sette morti – si legge nel volantino -. Il governo non ha ancora dato i soldi alle persone colpite. Parla di sicurezza, ma l’unica sicurezza che rispetta e’ quella del mercato. E punisce chi la chiede con una multa di 20.000 euro. Ultima Generazione chiede che lo Stato si prende cura dei propri cittadini e cittadine con un Fondo Riparazione di 20 miliardi per tutte le vittime delle catastrofi climatiche». A inizio febbraio un componente del gruppo è stato infatti multato di ventimila euro per aver attaccato con scotch di carta immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio sul vetro della Venere di Botticelli. Si è trattato, in quel caso, della prima applicazione della cosiddetta legge sulle eco-proteste che prevede sanzioni che vanno dai 20mila ai 60mila euro per chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

