Il fiume Bisenzio ha esondato stasera nella zona tra Firenze e Prato. Numerosi video pubblicati dai cittadini spaventati sui social mostrano le strade diventate torrenti, con l’acqua limacciosa alta che travolge e porta via auto, pullman, ma anche mobili e suppellettili. Oggetti che sbattono su muri, lampioni ed edifici prima di scomparire all’orizzonte. «Sarà una lunga notte», commenta un cittadino sui social. Il fiume è esondato in due punti diversi di Campi Bisanzio, a Ponte alla Rocca, nel centro storico, e a Ponte a Capalle, fa sapere il Comune. Il cui sindaco Andrea Tagliaferri ha già firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole e di interruzione delle attività, e ha invitato i cittadini a recarsi ai piani alti degli edifici. Poco più tardi il fiume è esondato anche a Prato, nel quartiere di Santa Lucia, portando via anche qui auto e oggetti. L’acqua è entrata anche all’interno dell’ospedale Santo Stefano, allagando i sotterranei e una parte del piano terra. Allagato anche il piazzale della stazione centrale, mentre l’amministrazione ha ordinato la chiusura di tutti i sottopassi.

Un anziano morto in casa per la piena

Un appello cui fa da megafono poco dopo lo stesso presidente della Toscana, Eugenio Giani: «Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case», scrive il governatore postando egli stesso alcuni video girati dai balconi. Un’azione di autodifesa che con ogni probabilità non è riuscito a compiere per tempo un uomo di 85 anni, trovato morto questa sera nella sua casa allagata a Montemurlo, in provincia di Prato. L’uomo, che abitava al pian terreno, è stato trovato riverso in acqua, in una stanza completamente allagata. I soccorritori ipotizzano per l’appunto che l’anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato, ma non si esclude che l’uomo possa anche essere stato colto da un malore nel bel mezzo dell’esondazione.

Stato d’emergenza in tutta la Toscana

Il governatore Giani in tarda serata ha fatto sapere di avere dichiarato lo stato di emergenza regionale. «E sono già in contatto con il governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave», ha aggiunto sui social. Oltre al fiume Bisenzio nella zona tra Prato e Firenze sono infatti esondati anche il torrente Aglio in località Cirignano nel comune di Barberino di Mugello, e il Levisone in zona Pianvallico a Scarperia e San Piero. Ma c’è allerta anche per la prossima piena dell’Arno, il fiume che bagna Firenze e Pisa. Secondo quanto riporta l’Ansa, gli esperti della Regione Toscana si attendono «una forte piena» nelle prossime ore, con il picco atteso domani a Pisa. Nel bacino del fiume Sieve, massimo affluente dell’Arno, i livelli sono in crescita con superamento delle soglie di riferimento in Mugello e raggiungimento del massimo degli ultimi decenni sulle soglie a valle. In questa zona, oltretutto, l’allerta è tutta per il rischio idrogeologico che potrebbe produrre dissesti repentini.