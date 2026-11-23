La giornalista: «Non esistono zone grigie, né “malintesi”. Il silenzio non è consenso. L’incoscienza non è consenso. L’incapacità di opporsi non è consenso»

Sul Fatto Quotidiano di oggi la giornalista Rula Jebreal spiega cos’è il consenso a Ciro Grillo. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle aveva parlato di difficoltà a comprendere il concetto di consenso se una persona è ubriaca. Jebreal è netta: «Se una ragazza è troppo ubriaca o drogata per dire sì, non ha detto sì. E un rapporto sessuale senza consenso ha un solo nome: stupro. Non esistono zone grigie, né “malintesi”. Il silenzio non è consenso. L’incoscienza non è consenso. L’incapacità di opporsi non è consenso».

Rula e Ciro

Rula poi cita l’incredibile frase di Grillo junior: «Non è onere mio verificare se la ragazza è in grado di esprimere un consenso». Attribuendo la denuncia della giovane al cosiddetto «pentimento sessuale», un fenomeno che secondo lui «spingerebbe le ragazze ad “architettare delle calunnie”». Anche se ha ammesso di aver sbagliato a filmare il rapporto di nascosto. Il commento di Jebreal è che «quell’intervista non è una difesa rivolta ai giudici. È una campagna per vincere nel tribunale dell’opinione pubblica. Il copione è collaudato: negare, screditare, ribaltare la colpa».

La cultura dello stupro

E ancora: «Grillo ha 26 anni, ma parla la lingua antica di una cultura che scarica la colpa sulle vittime. È la lingua dell’uomo che stuprò mia madre e poi la accusò di averlo sedotto. È la lingua del poliziotto di Toronto che spiegò agli studenti che le donne, per non essere violentate, non dovrebbero “vestirsi da zoccole”». La conclusione: «Non dobbiamo più dire alle nostre figlie di non uscire la sera. Dobbiamo insegnare ai nostri figli a comportarsi da esseri umani decenti: chiedere sempre. Anche quando lei è nuda nel letto e all’ultimo cambia idea. No significa no. E senza un sì libero e consapevole non c’è sesso: c’è stupro. Il diritto internazionale riconosce che lo stupro può costituire un crimine contro l’umanità. Finché esisterà, non ci saranno pace, né giustizia, né uguaglianza, né libertà».