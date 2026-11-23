I dischi rigidi erano stati citati nelle intercettazioni che i pm di Caltanissetta avevano depositato con la richiesta di arresto per l'ex capo della polizia. Istanza respinta dal gip, secondo cui era escluso che De Gennaro potesse aver commesso un depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Cosa ci sarebbe nel dispositivo lasciato accanto al corpo

Era di Gianni De Gennaro l’hard disk sequestrato a un uomo della sua scorta nei giorni scorsi. Al militare gli inquirenti erano arrivati prima del suicidio del prefetto, per via di un’intercettazione in cui l’ex capo della polizia diceva di aver consegnato l’hard disk a «Massimo Carnicelli, poi con calma me lo farò restituire». Ma c’è un altro hard disk finito sotto sequestro, come racconta Giuliano Foschini su Repubblica. Era stato lo stesso De Gennaro a farlo trovare vicino al suo corpo, con un biglietto in cui ribadiva la sua estraneità alle accuse che gli venivano mosse dai pm di Caltanissetta.

L’hard disk nelle mani a un finanziere della scorta

Il dispositivo è stato sequestrato dai carabinieri del Ros in alcuni locali della provincia di Frosinone, nella disponibilità di Massimo Carnicelli. Il sottufficiale della Guardia di Finanza si è occupato per anni della tutela di De Gennaro ed è a sua volta indagato a Caltanissetta per i presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio. La perquisizione è stata disposta dalla procura nissena e ha riguardato immobili nel sud della provincia. La difesa di Carnicelli riferisce che i militari hanno provato a realizzare una copia forense del supporto, ma finora i tentativi sarebbero andati a vuoto. Un nuovo tentativo è previsto mercoledì.

L’avvocato Mauro Marsella ha ribadito all’Ansa che il suo assistito «è estraneo a qualsiasi ipotesi di depistaggio» e che non si sa «cosa contenga quell’hard disk, né se sia utile in qualche maniera alle indagini». Il legale si è detto convinto che, «nella drammaticità degli eventi», la posizione di Carnicelli si rivelerà «una bolla di sapone». La difesa attende l’esito del Riesame, anche sulla questione della competenza territoriale, che secondo Marsella spetterebbe alla magistratura di Roma.

L’altro hard disk di De Gennaro accanto al corpo

Come scrive Foschini, accanto all’hard disk nella casa di campagna del prefetto c’erano poche righe per spiegare che si trattava proprio di quello cercato dai carabinieri. De Gennaro precisava che all’interno non c’era nulla di rilevante né segreti da nascondere, ma soltanto vecchi atti di indagine e rassegne stampa. Secondo Repubblica era un modo per difendere il proprio onore da «servitore dello Stato» e per manifestare lo stupore e il dolore provocati dalle accuse. L’ex capo della polizia era rimasto scosso anche dalle perquisizioni a carico dei collaboratori. I carabinieri erano arrivati negli uffici del Dis per perquisire la scrivania di Donatella Peruzzi, per la quale la procura aveva chiesto il carcere. Controlli c’erano stati anche sui familiari, compreso il figlio Giulio, a cui erano stati sequestrati supporti informatici.

Cosa scrivono i pm sugli hard disk

Nella richiesta di arresto i pm ricostruiscono la sorte dei documenti digitali. Scrivono che «un hard disk è stato consegnato a Massimo Carnicelli», con la richiesta di custodirlo. Un altro hard disk e un pc da circa 600-700 euro erano stati affidati al figlio Giulio. Sempre secondo i magistrati, De Gennaro avrebbe spiegato di aver distrutto tutto, conservando solo «cose insignificanti». Peruzzi, parlando dei documenti, avrebbe detto: «No ma anche io nel dubbio ho lasciato solo… solo la rassegna…». De Gennaro ha lasciato anche biglietti per familiari e amici. E due lettere che, secondo il Corriere della Sera, sono destinate alla procura di Caltanissetta, con alcuni documenti, e una a «chi vorrà pubblicarla». Fogli al momento sotto sequestro e nelle mani dei magistrati di Firenze.