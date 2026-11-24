Mina avrebbe scelto uno dei due brani proposti dai Maneskin per il nuovo album atteso nel 2027

Un ritorno in grande stile dopo due anni e mezzo di pausa per i Maneskin. E per l’occasione Damiano & co vogliono trasformare la reunion della band in un evento. In questo progetto rientra il coinvolgimento di Mina, una che non fa una canzone proprio tutti i giorni. La Tigre di Cremona ha accettato di duettare con Damiano e soci in una delle canzoni del nuovo album in uscita a febbraio quando la band sarà super ospite a Sanremo 2027. Il titolo del brano è top secret, coerente con una cantante che ha fatto del mistero dietro la sua immagine la sua cifra stilistica e che – non c’è nemmeno bisogno di specificarlo – ovviamente non andrà sul palco dell’Ariston, risuonerà solo la sua voce a Sanremo.

Il ritorno dei Maneskin e la curiosità di Mina

Il flirt tra i Maneskin e Mina è scattato otto anni fa, nel 2018, quando suonarono una sua cover a un evento al cinema Manzoni di Milano per celebrare i 60 anni della leggenda della cantante di Grande, grande, grande. Il duetto sarà non solo il biglietto da visita del nuovo album, ma anche l’unico brano in italiano: una traccia sarà in spagnolo mentre le altre in inglese, a conferma della vocazione internazionale del gruppo fin dalle origini a X Factor. Per riconquistare il mondo non solo Sanremo ma anche due appuntamenti al Coachella e in patria due concerti all’Olimpico di Roma e al Maradona a Napoli. Per Mina invece non si tratta della prima collaborazione degli ultimi anni. Già nel 2014 autorizzò il rapper Mondo Marcio a campionare la sua voce e nel 2022 duettò con Blanco in Un briciolo di allegria.

L’unione fa la forza

Dalla loro separazione le avventure da solisti dei quattro non sono andate molto bene, o meglio non hanno avuto lo stesso clamore di quando erano una band. Damiano con il suo disco Funny Little Fears, uscito nel maggio del 2025, ha vinto il Disco di platino in Italia con 50mila copie vendute, ma il riscontro negli Stati Uniti e nel Regno Unito è stato molto più modesto. Non ha sfondato neanche il progetto da dj della bassista Victoria De Angelis, mentre al chitarrista Thomas Raggi non è bastato l’enorme investimento per permettere al suo album di lasciare il segno.