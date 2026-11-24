Il rapper classe 1995, tra i fondatori della collettivo SLF, punto di riferimento della scena napoletana, è uscito da poco con il nuovo album La città che non dorme

Si parte da Napoli, caleidoscopio per guardare però, a sto giro, al mondo. Questo è il progetto di MV Killa per il suo nuovo album La città che non dorme. Un proposito azzeccato e che rende il disco valido oltre quell’immaginario lì, iconico, sicuramente d’ispirazione, discograficamente performante, ma che rischia di porre anche limiti narrativi. MV Killa, vero nome Marcello Valerio, classe 1995, uno dei più importanti membri della scena partenopea, fondatore insieme Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp, del collettivo SLF (Siamo La Fam), invece decide di proporre un disco, il terzo solista della sua carriera, che accolga sentimenti più vari, aprendosi alla propria umanità e ponendo l’onestà come elemento cardine.

In che momento della tua carriera arriva questo disco?

«Questo disco arriva in un periodo in cui sono più consapevole, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista musicale. So cosa voglio fare, dove voglio andare, chi sono e cosa voglio essere».

Effettivamente sembri avere avuto un grande controllo, con le idee molto chiare, su questo lavoro…quanto è difficile tenere la rotta quando si ha un obiettivo del genere, sapendo che poi i concept album non sono quasi mai premiati dal mercato?

«È un discorso in realtà più grande di quello che si possa pensare, noi viviamo un’epoca in cui tutto è molto fast, è più facile tenere incollata una persona su una puntata di 20 minuti su Netflix che fargli vedere tre ore di un film di Sorrentino. Però, alla fine, sai cosa? Io non è che ho fatto un concept album perché volevo fare un concept album, durante il lavoro io trovo una direzione, capisco cosa voglio fare, cosa voglio comunicare. Poi, io se non metto un concetto dentro un lavoro mi sembra che manchi qualcosa, quindi ci tengo molto. Un po’ di scetticismo c’era, non te lo nego, però alla fine sono io, non è che potrei fare una cosa diversa. Oggi è difficile, perché oggi ci sei e domani no, io vengo già da 5-6 anni di hit e di lavori solidi, certificazioni e bla bla bla, quindi ho pensato più che altro a cosa mi fa stare meglio, cosa voglio fare io: voglio fare la hit e poi fra due anni devo andare a fare il muratore, oppure voglio avere dei risultati piano piano? Io voglio una carriera e ho preso la strada che volevo prendere, il resto è tutta apparenza, domani chiude TikTok e tu andrai a lavorare, io no».

Non cedere al ricatto dell’algoritmo quindi…?

«L’algoritmo è il diavolo».

E come si resiste al diavolo? Come si resiste a uno che ti dice “Dammi da mangiare ogni due mesi una hit e io ti do un sacco di soldi in cambio?”

«Sfatiamo il mito dei soldi. Un sacco di soldi li fanno uno o due persone su un miliardo di gente che vorrebbe farli. Detto ciò, non voglio essere ipocrita: col diavolo ci si gioca. Ci giochi un po’, ci balli un po’, però non è che posso escludere una parte importante e dedicarmi solo a quella roba. Innanzitutto perché mi sentirei insoddisfatto come essere umano a fare solo il cretino davanti a un telefono, però c’è anche quella parte lì e va bene, anche io mi sono divertito con Ksfa, non escludo quella parte, però non è che esiste solo quella, altrimenti poi non esiste più niente e dobbiamo diventare schiavi dell’algoritmo, perché sennò domani ti butti giù, sei insoddisfatto».

In un’intervista con Fanpage dici: “Per fare bene i dischi, ci vuole il tempo che ci vuole”, tu riesci a resistere al ricatto della discografia di oggi, che vi vorrebbe fuori ogni due mesi?

«Io credo che stia finendo un pochino il giochino malato di questi ultimi 3-4 anni. Io tendo a divertirmi, non sono una persona ipocrita, e ti dico che io ho fatto anche delle cagate, delle cose un po’ più easy, ho fatto anche i primi posti con Splash, pezzo mega super incredibilmente virale, non è che te lo nego, però si è sempre trattato di episodi che non definiscono un artista o una carriera. Io sono felice, perché molti artisti, non riuscendo ad avere i risultati sperati, non ritrovandosi la gente ai concerti e quindi ritrovandosi solo una miriade di ottenni, cioè bambini di otto anni, che non vanno da nessuna parte, non ti comprano i dischi e non ti vanno ai concerti, stanno capendo che è l’ora di muoversi, è suonata una sveglia secondo me. Il metodo antico è infallibile: fai i dischi, fai la tua carriera, se piaci ti vengono a vedere ai live, si comprano il biglietto e si comprano i dischi».

Nella stessa intervista di cui sopra dici che “Sul rap anche la stampa non ci ha capito niente”, forse questo concetto si può anche allargare all’Italia, perché ci sono tantissimi rapper eccezionali che però rimangono sempre nel sottobosco e sembra che quello che emerge è sempre il rap più, appunto, “algoritmico”, da classifica, e questo è un po’ un peccato per la cultura musicale italiana, no?

«Certo, è un peccato, è un peccatissimo. Forse è un problema culturale, perché io seguo molto quello che succede negli altri paesi, come prendono sul serio questa roba qui, c’è un’attenzione particolare verso l’artista rap, specie quello che porta contenuti interessanti. Il discorso è che forse è un paese in cui siamo abituati a prendere la musica come un intrattenimento e non come un bisogno delle persone, un bisogno di esprimersi, un bisogno di sentirsi, di far parte di un qualcosa. Forse tutto cambierà con i giovani, io lo vedo già che sta cambiando, è che siamo arrivati, come su tutto, in super mega ritardo; essendo anche un paese molto vecchio, proprio anagraficamente, è difficile poi creare nuove correnti, nuove culture. Ovviamente ci sono tanti rapper bravissimi, eccezionali, incredibili, negli altri paesi diventano mainstream, qua è macchinoso. Non è che non esistono, direi una stronzata, ma devi fare una fatica immane».

Per questo disco hai scelto anche di essere più generalista, di allontanarti dalla classica narrativa street napoletana, che comunque è un usato sicuro. In questo senso hai avuto coraggio…

«Allora, il discorso è molto semplice: secondo me una cosa non va rimarcata sempre. Io sono napoletano, faccio il rap napoletano, faccio la musica napoletana, i miei musicisti sono napoletani, ora voglio fare qualcosa di diverso. Napoli la porto in ogni cosa che faccio, il napoletano per me è un modo di essere, di vivere, di vedere le cose, di assimilare dei valori, ma non è detto che ci sia solo a Napoli, i napoletani stanno in tutto il mondo, volevo rappresentare un po’ il napoletano global. E poi, ti dico la verità, è anche una cosa che sento un po’ più mia, perché viaggio tanto, incontro tante persone, ho vissuto per un periodo fuori da Napoli, è una roba che a me piace. Poi ho pensato anche che dal 2021 al 2023 tra il lavoro con la SLF e quello che ho fatto col cuginetto Geolier, che dovevo fare più? Come la dobbiamo rappresentare più sta Napoli? Abbiamo fatto la colonna suonata dello scudetto, abbiamo fatto i live, la crew napoletana col primo platino… che dobbiamo fare più?»

Ma secondo te perché il rap napoletano piace così tanto?

«La città di Napoli è sempre stata composta da persone che vogliono esprimersi con la musica e che sono lontane fisicamente dall’industria. Il ragionamento sulla musica commerciale non arriva proprio al nostro cervello, quindi facciamo musica, quella che ci piace, e basta, quella che ci fa stare bene, quindi forse riusciamo a crescere con un’esigenza più artistica, quindi essere un po’ più autentici, perché ci divertiamo un po’ di più senza pensare a quello che può andare bene e quello che può andare male. Tante cose non ci sono andate bene, ma questo non vuol dire che tante altre non ci siano andate bene. Ma noi non pensiamo solo a come farà ad andare tutto bene, se no moriamo. Forse è anche che abbiamo meno pressioni dall’industria».

Ma tu ti aspettavi il successo, anche commerciale e nazionale, del rap napoletano?

«Per me era inimmaginabile, e come per me e anche per tutti gli altri artisti. Il ringraziamento speciale va alla gente, che poi ha spinto così tanto perché si è sentita parte di quello che stavamo creando. La forza nostra è stata anche che innanzitutto siamo artisti, tutti quanti, molto forti, e abbiamo avuto una bella visione. Poi abbiamo fatto di necessità virtù, ci siamo uniti tutti quanti e abbiamo creato una scena che ha fatto tremare un poco l’Italia».

Il claim che accompagna questo disco è “Na maschera primm o poi cade”. È un tema a te caro quello dell’onestà?

«Io mi ritengo una persona onesta e mi innervosisco molto quando ho davanti un bugiardo, un manipolatore, l’ipocrita forse più di tutti. Era una roba che volevo mettere dentro come nota».

Vedi un po’ di disonestà nella musica italiana di oggi?

«Io la vedo proprio nel mondo, al di là della musica italiana. È proprio un mondo disonesto, purtroppo è così. L’onestà è una cosa preziosa, nel rap ho visto dei grandi gangster che poi erano dei cuccioli. Ovviamente uno mette la maschera e gioca a fare il personaggio, perché vende, ai ragazzini piace. Non lo dico per disprezzo, ma per un discorso di onestà. Negli altri Paesi sono tough, come si dice, duri, sono real, quello che dicono poi lo fanno, diciamo così».

Secondo te il rap italiano si occupa abbastanza di sociale?

«Sì e no. Marracash nei suoi dischi lo fa in grande stile, è veramente un artista superlativo; e anche Fibra l’ha sempre fatto, ci sono tantissimi artisti che lo fanno. Io con questo disco ho voluto dare il mio POV sulle cose, ma anche sulla società in sé, su come cambia e quello che sento. Perché secondo me c’è bisogno di sapere cosa pensa una persona sulle cose. Poi ovviamente è un lavoro che ho fatto oggi, domani non lo so, l’artista ha la capacità di reinventarsi sempre. Quello è il vero artista, domani magari farò un’altra roba, il rap è uno strumento talmente poliedrico, così vasto, che sarebbe riduttivo fare solo una cosa o un’altra. Tu con il rap puoi fare quello che non puoi fare con la musica melodica, per questo è un genere che è durato 50 anni. Doveva morire, tutti dicevano “Tanto l’anno dopo muore, l’anno prossimo finisce”, invece dura sempre. Perché ha la capacità di essere ampio».

Un altro elemento del disco è la fragilità, tu non ti racconti come superuomo, una cosa ormai solita nel rap italiano…

«Sono semplicemente io, ti dico la verità. Mi sono chiesto: “Se sono fatto così, perché no? Se ho anche questa cosa, perché non farla? Perché non esprimersi?” Insomma, sarebbe stato strano non farlo. La musica che faccio è un po’ lo specchio di quello che sono».

E quando ti esponi in un certo modo, hai paura?

«Prima ne avevo un po’ di più. Avevo paura del giudizio, ora penso “Se ti piace, va bene. Se non ti piace, ok, bro”. Bisogna lavorare sulle proprie insicurezze. Molti ragazzi fanno i gangster perché sono insicuri, non pensano, non amano, on si emozionano, non piangono. Sono insicuri».

Tu pensi che stai diventando l’artista che volevi diventare quando hai cominciato?

«Sì. In questa fase sì. Ma mi auguro di non esserlo più. Se rimango qui, non vado avanti. Se invece mi sposto e cresco come artista e faccio altre cose e sono ispirato in maniera diversa, allora diventerò sempre passo passo l’artista che voglio diventare. Altrimenti sarei arrivato, no?».

Cosa ti piacerebbe che rimanesse di questo disco in chi l’ascolta?

«Non aver paura. Non aver paura di fare musica, anche se i risultati non arrivano subito, magari vi sentite frustrati dalla FOMO passeggera, se vi sentite artisti, se volete fare gli artisti, dovete allargare le vostre vedute, dovete cominciare ad esprimervi, a far capire chi siete, senza costruire film».