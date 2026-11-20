Nell'ultimo saluto, l'artista spiega il rapporto che aveva con la figura paterna e lo ringrazia per avergli trasmesso l'amore per la musica

Una foto di appena pochi giorni fa li ritrae abbracciati sul letto d’ospedale, un’altra invece li porta indietro nel tempo e li raffigura mentre cantano e suonano insieme. Così sui social Bruno Mars dice addio al padre, Peter Hernandez, scomparso giovedì 19 novembre. E l’artista accompagna le immagini da un’ultima dedica: «La scorsa settimana ho potuto abbracciare mio padre per l’ultima volta».

La dedica di Bruno Mars al padre

Nel post Bruno Mars spiega il rapporto che aveva con la figura paterna: «Se mi hai mai visto parlare di lui, ho sempre detto che è l’uomo che mi ha insegnato tutto ciò che conosco, specialmente quando si tratta di musica». Pete, di origine portoricane ma nato a Brooklyn, faceva il percussionista a New York e si era poi trasferito alle Hawaii dove era entrato a far parte di una band. E proprio a Honolulu aveva conosciuto la ballerina di hula Bernadette San Pedro Bayot, la madre di Bruno Mars e dei suoi fratelli, morta nel 2013 a causa di un aneurisma cerebrale.

Come il padre ha trasmesso all’artista l’amore per la musica

I due, dopo essersi sposati e aver avuto sei figli, avevano dato il via a un progetto musicale famigliare con il gruppo doo-wop Love Notes, portando in scena nei locali il musical The Love Notes, dove Bruno Mars si era distinto con l’imitazione di Elvis Presley, venendo soprannominato “Little Elvis”. Ed è grazie a quelle prime esibizioni che l’artista ha continuato il suo percorso musicale e in più interviste ha ringraziato il padre per averlo introdotto al mondo della musica, facendolo cantare, suonare e conoscere artisti come James Brown e Jackie Wilson.

L’ultimo saluto: «Ti amo, Pops»

Bruno Mars specifica poi che il padre «ha cresciuto le mie quattro bellissime sorelle, mio fratello e me». E aggiunge: «Ai miei occhi era il papà più grande del mondo, e mi mancherà ogni giorno finché non ci incontreremo di nuovo». Infine, lascia un ultimo saluto con un «ti amo, Pops. Saluta mamma da parte mia».