In questi 30 anni il duo ha provato in tutti i modi a tornare all'Ariston, tra lettere aperte, pagine Facebook e raccolta firme

Una manciata di ore dopo l’annuncio di Stefano De Martino della sua intenzione di costruire un Festival di Sanremo “punk”, ecco che QN esce con un’indiscrezione: i Jalisse saranno tra i 24 big. Un’indiscrezione data per certa, nonostante il termine per le candidature al Festival è stato stiracchiato fino al 23 novembre e esperienza vuole che finché il tuo nome non è pronunciato insieme a quello degli altri 23 colleghi durante l’annuncio ufficiale, quest’anno l’11 dicembre durante la finale di Sarà Sanremo che decreterà anche il giovane che si giocherà le sue carte tra i più adulti, niente può essere dato per certo.

Sono numerosi i casi di artisti che, anche nel recente passato, sapevano di essere dentro finché non si sono ritrovati fuori, comporre il cast di Sanremo riuscendo ogni volta a fare l’equilibrista salvando capre e cavoli non è facile come si può immaginare. Diamolo però per certo: i Jalisse saranno a Sanremo, 30 anni esatti dopo la vittoria con Fiumi di parole e 29 volte dopo aver provato a tornare su quel palco, fino a diventare di fatto dei meme, l’esempio plastico di una cocciutaggine che alla fine a quanto pare ha ripagato il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Tutte le iniziative per tornare all’Ariston

I Jalisse desideravano in ogni modo possibile tornare al Festival, come se la propria esistenza artistica dipendesse esclusivamente dalla loro presenza all’Ariston. Prima in silenzio, proponendo pezzi regolarmente bocciati, poi dal 2016 con iperattività. Non sappiamo se dietro la pagina Facebook «Riportiamo i Jalisse a Sanremo» ci fossero loro, ma sappiamo del videoappello pubblico rivolto a Carlo Conti e alla Rai per festeggiare il ventennale di Fiumi di parole. Alcuni sostenitori hanno perfino fatto cantare il pezzo a una classe di bambini per sensibilizzare l’organizzazione e far tornare il duo. Niente da fare. Conti non si smosse nemmeno davanti a un video di sensibilizzazione che arrivava addirittura dal Kazakistan, dove i due sono andati a suonare conoscendo anche la piccola Jalissa, una bimba chiamata così dai genitori che si innamorarono proprio sulle note di Fiumi di parole.

La raccolta firme del 2021 e il ruolo di Mattarella

«All’inizio ero molto incazzato – dirà Ricci a Fanpage – però ho imparato che bisogna sorridere e rispondere con la musica e coi fatti, perché le parole sono solo fiumi». Le parole in effetti scorreranno a fiumi anche negli anni successivi, nel 2021 parte addirittura una campagna su Change.org che raccoglie ben 110 sostenitori, segno che evidentemente la cosa fa sorridere ma questa famosa massa di gente che richiede a gran voce i Jalisse a Sanremo non esiste davvero. Quell’anno il direttore artistico è Amadeus, il duo scrive anche una lettera in cui si chiedono spiegazioni circa la propria ennesima esclusione, ma non ricevono risposta. La ricevono invece quell’anno dal Presidente della Repubblica Mattarella, al quale spediscono il disco Voglio emozionarmi ancora, riscuotendo un fulmineo flash mediatico che comunque non li aiuta a tornare a Sanremo. A quel punto Ricci sputa veleno sui propri social: «La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo».

La partecipazione ad altri programmi tv

Negli anni successivi nuove petizioni, che però raggiungono cifre che definire irrisorie è un eufemismo, quella per il Festival del ’23 porta una tesi critica ben precisa: se ammettete Ana Mena e Tananai, perché non i Jalisse? Risultato: 8 firme. I due nel frattempo diventano un fenomeno social, tanto da guadagnarsi anche una convocazione a L’Isola dei Famosi, ma anche quel tentativo di rilancio si rivela un flop. In futuro faranno anche Tale e quale Sanremo e Canzonissima, certificando che la dimensione musicale del duo ormai è quella dei salotti televisivi trash. Dopo l’esclusione da Sanremo 2024, pubblicano sui social una fotografia accompagnata dal messaggio: «27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti». La storia si fa talmente comica che quell’anno Fiorello li invita lui a cantare al Festival di nuovo Fiumi di parole, ma è poco più che una gag.

Provano a tornare all’Eurovision Song Contest passando da San Marino, ma non vanno oltre un decimo posto. L’anno dopo festeggiano sui social stappando due birre per un nuovo no: «E noi brindiamo ai 28 NO! Un record incredibile!» scrivono. E poi partono con il 28 No Tour, in cui portano in giro i brani rifiutati dal Festival.

I Jalisse nel 2026

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma cosa hanno combinato di significativo i Jalisse in questi 30 anni? Di fatto: cinque album dei quali nessuno ha memoria e una manciata di ospitate televisive di bassa lega, trattati come le meteore che giurano di non essere mai diventati. Non sappiamo in che modo si potranno incastrare nella visione “punk” del Festival di De Martino, probabilmente con la stessa tattica grazie alla quale sono stati recuperati progetti come i Ricchi e Poveri, magari affidando ai Jalisse il brano di qualche artista più giovane. O magari, non è impossibile che accada, hanno in canna un brano perfetto. L’impressione, dati alla mano, è che il ritorno dei Jalisse, qualora si concretizzasse, e, visto che ci tengono così tanto, speriamo, sarebbe una mossa di spettacolo, uno slot concesso al pubblico agé della Rai. Poi però De Martino dovrà spiegare un po’ meglio il proprio concetto di punk.